«محمد بن راشد للفضاء»: عودة النيادي إلى الوطن بعد المتابعة الصحية

أفاد مركز محمد بن راشد للفضاء بأنه لا يوجد وقت محدد لعودة رائد الفضاء سلطان النيادي إلى دولة الإمارات، بعد انتهاء مهمته على متن محطة الفضاء الدولية، وهبوطه إلى الأرض ضمن فريق (Crew-6)، حيث يخضع حالياً للملاحظة الطبية في الولايات المتحدة.

وأضاف في رده على سؤال لـ«الإمارات اليوم»، عن موعد عودة سلطان النيادي إلى أرض الوطن، أن التوقيت غير محدد، وتتوقف العودة على حالة رائد الفضاء الصحية، موضحاً أنه «ربما يعود بعد أسبوع أو شهر أو أكثر، إذ تحتاج الحالة إلى المتابعة، ولا يزال الوقت مبكراً لتحديد موعد، لأنه لم يمر وقت طويل على هبوط المركبة (دراجون) التي تحمل فريق Crew-6، ومن بينه رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي».

وسوف يعلن عن نتائج التجارب التي شارك فيها سلطان النيادي خلال العام المقبل، ضمن كتاب سيتم إصداره.

ووصلت المركبة إلى الأرض، أمس، وحطت في نقطة الهبوط قبالة ساحل «تامبا» الذي يبعد عن ولاية فلوريدا الأميركية 45 كيلومتراً.

وأشار المركز إلى أن مهمة سلطان النيادي وراءها عدد من الفرق التي تواصل العمل منذ بداية الرحلة حتى نهايتها وستمتد إلى نهاية العام تقريباً.

ونجح رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي في تحقيق إنجازات نوعية وتاريخية، رسخت اسم دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً كأول دولة عربية تنجز أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، دامت ستة أشهر في محطة الفضاء الدولية، وتضمنت إجراء تجارب علمية رائدة، تسهم في خدمة البشرية والمجتمع العلمي.

وأصبح النيادي أول رائد فضاء عربي يخوض مهمة «السير في الفضاء» خارج محطة الفضاء الدولية، ضمن البعثة 69 في أبريل الماضي التي استمرت نحو سبع ساعات، لتنفيذ عدد من المهام الأساسية مثل الصيانة والتحديث، علاوة على إكمال السلسلة التحضيرية لتركيب عدد من الألواح الشمسية على المحطة، حيث تشكل الطاقة الشمسية دوراً محورياً في تشغيل محطة الفضاء الدولية، وتوفير طاقة نظيفة ومتجددة لدعم التجارب والأنظمة والعمليات اليومية على متنها.

• إنجازات رائد الفضاء الإماراتي تضمنت إجراء تجارب علمية تسهم في خدمة البشرية والمجتمع العلمي.