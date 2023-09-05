نجاح مهمة النيادي يدعم ريادة الإمارات في علوم الفضاء

قال نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى شركة «آي سي آي - ICEYE» العالمية لصناعة الأقمار الصناعية، جميل قعوار، إن نجاح مهمة رائد الفضاء سلطان النيادي بعد قيامه بأول مهمة طويلة الأمد في محطة الفضاء الدولية، لرواد الفضاء العرب، يدعم ريادة الإمارات في مجال علوم الفضاء، ويعزز مكانتها الرائدة على خارطة صناعة الفضاء العالمية.

وأضاف أن هذا الإنجاز التاريخي يضاف إلى سلسلة النجاحات الضخمة التي حققتها الإمارات لاستكشاف الفضاء، وشملت بعثات متتالية بدأت في 2019 بانطلاق هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية، وتلتها بعثة «مسبار الأمل» إلى المريخ.

وأشار إلى أن النجاح الكبير لمهمة النيادي في الفضاء، سيسهم - من دون شك - في دعم جهود الإمارات في مجال الفضاء، وجذب مزيد من الاستثمارات والشركات العالمية، لاسيما بعد أن عكست هذه المهمة التفوق التكنولوجي والاهتمام الإماراتي بالبحث والاستكشاف الفضائي، وهو ما سيجعل الدولة وجهة مثيرة للاستثمار في تكنولوجيا الفضاء والابتكار.

وأوضح أن هذه المهمة عززت فرص الشراكة بين الإمارات ووكالات الفضاء الدولية، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية على الدخول في صناعة الفضاء الإماراتية، لتعزيز الشراكة على المستوى الوطني والدولي، وجعل الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً رئيساً للأنشطة والفعاليات الفضائية.

وذكر أن دولة الإمارات تولي قطاع الفضاء أهمية كبرى، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تجسيداً لآمال وطموحات المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان يحلم بأن تضع الإمارات قدماً في الفضاء.

وقال إن الإمارات أسست صندوق الفضاء الوطني بقيمة ثلاثة مليارات درهم، بهدف تحقيق طموحها في مجال الفضاء، وتعزيز الاستثمارات من المهتمين من رواد الأعمال والشركات الخاصة، والعمل على تمويل وتسهيل تطوير الأنشطة والمشروعات الفضائية المستقبلية.

• الإمارات أسست صندوقاً وطنياً بقيمة 3 مليارات درهم لتحقيق طموحها في مجال الفضاء.