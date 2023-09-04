"محمد بن راشد للفضاء": عودة النيادي إلى أرض الوطن تتوقف على حالته الصحية

أفاد مركز محمد بن راشد للفضاء بأنه لا يوجد وقت محدد لعودة رائد الفضاء سلطان النيادي إلى دولة الإمارات، بعد انتهاء مهمته على متن محطة الفضاء الدولية، وهبوطه إلى الأرض ضمن فريق (Crew-6)، حيث تخضع حالياً للملاحظة الطبية في الولايات المتحدة.

وأضاف في رده على سؤال لـ"الإمارات اليوم"، حول موعد عودة سلطان النيادي إلى أرض الوطن، أن التوقيت غير محدد، وتتوقف العودة على حالة رائد الفضاء الصحية، موضحاً أنه "ربما يعود بعد أسبوع أو شهر أو أكثر، إذ تحتاج الحالة حالياً إلى المتابعة، إذ إن الوقت مبكر لتحديد ذلك، لأنه لم يمر وقت طويل على هبوط المركبة دراجون التي تحمل فريق Crew-6، وبينهم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي".

وسوف يعلن عن نتائج التجارب التي شارك فيها سلطان النيادي، خلال العام المقبل 2024، وسيكون ذلك ضمن كتاب سيتم إصداره.

ووصلت المركبة إلى الأرض اليوم (الاثنين)، وستكون نقطة الهبوط قبالة ساحل تامبا والذي يبعد عن ولاية فلوريدا الأمريكية بمسافة 45 كيلومتراً.

وأشار المركز إلى أن مهمة سلطان النيادي وراءها عدد من الفرق التي تواصل العمل منذ بداية الرحلة حتى نهايتها، والتي تمتد إلى نهاية العام تقريباً.

ونجح رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي في تحقيق إنجازات نوعية وتاريخية، رسخت إسم دولة الإمارات إقليميا وعالميا كأول دولة عربية تنجز أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، دامت لستة أشهر في محطة الفضاء الدولية، وتضمنت إجراء تجارب علمية رائدة تسهم في خدمة البشرية والمجتمع العلمي.

وأصبح النيادي أول رائد فضاء عربي يخوض مهمة "السير في الفضاء" خارج محطة الفضاء الدولية، ضمن البعثة الـ 69 في شهر أبريل الماضي، والتي استمرت نحو سبع ساعات لتنفيذ عدد من المهام الأساسية كالصيانة والتحديث علاوة على إكمال السلسلة التحضيرية لتركيب عدد من الألواح الشمسية على المحطة، حيث تشكل الطاقة الشمسية دورا محوريا في تشغيل محطة الفضاء الدولية، وتوفير طاقة نظيفة ومتجددة لدعم التجارب والأنظمة والعمليات اليومية على متنها.