إزالة 805 لوحات إعلانية عشوائية في رأس الخيمة

أطلقت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، حملة لرصد وإزالة اللوحات الإعلانية العشوائية، وذلك في إطار جهودها للمحافظة على المظهر الجمالي العام في الإمارة.

وقال مدير عام الدائرة المهندس خالد بن فضل العلي إن الحملة تأتي ضمن الحملات التفتيشية والرقابية الهادفة إلى الحد من الممارسات السلبية وتوعية أفراد المجتمع والمؤسسات بمضامين القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.

وأضاف أن البند رقم 5 من لائحة المخالفات والغرامات المعمول بها في دائرة الخدمات العامة، نص على منع الرسم أو الكتابة على الجدران، أو لصق الإعلانات والمنشورات والمطبوعات، أو ترك أو وضع أية بضائع أو مواد أو أية أشياء أخرى على واجهات المباني وشرفاتها بصورة من شأنها تشويه المنظر العام للإمارة، وعلى أن هذه الممارسات تعرض مرتكبيها لغرامة مالية تصل إلى 2000 درهم.

وأكد العلي، أن فرق التفتيش التابعة للدائرة رصدت وأزالت نحو 805 مخالفات تنوعت ما بين لوحات عشوائية في مناطق مختلفة، ولوحات إعلانية تم تركيبها على الطرق، إضافة إلى اللوحات الإعلانية المشوهة للمنظر العام بمختلف أنواعها.