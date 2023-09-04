أحمد بن محمد مهنئاً بعودة النيادي إلى الأرض: من اليوم نبدأ رحلة جديدة في مسيرتنا التنموية

هنأ سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام بعودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى الأرض بعد قضائه أطول مهمة فضائية عربية استمرت لستة أشهر على متن محطة الفضاء الدولية.

وقال سموه عبر حسابه على منصة “إكس”: سلطان النيادي قضى في الفضاء أكثر من 4 آلاف ساعة ونفذ أول مهمة عربية للسير في الفضاء وأجرى أكثر من 200 تجربة علمية.

وأضاف: مبروك لقيادتنا وشعبنا هذا الإنجاز لتصبح دولتنا الـ 11 عالمياً في ارسال رواد فضاء في مهمات طويلة الأمد...ومن اليوم، نبدأ رحلة جديدة في مسيرتنا التنموية.