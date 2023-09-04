سلطان النيادي ينجز 200 تجربة علمية

شارك رائد الفضاء سلطان النيادي، بنحو 200 تجربة علمية، خلال وجوده على متن محطة الفضاء الدولية ضمن رحلته التي استمرت ستة أشهر، ليختتم بعد عودته بنجاح إلى الأرض أطول مهمة فضاء عربية.

جرت التجارب العلمية بالتعاون مع وكالات فضاء عالمية وجامعات إماراتية، وتوزّعت على مجالات مختلفة، مثل زراعة النباتات، والعلوم الإنسانية، وتقنيات استكشاف الفضاء وسلوكيات السوائل وعلم المواد وإنتاج البلورات، وغيرها من التجارب العلمية المميزة، التي تفيد المجتمع العلمي العالمي والباحثين والطلاب داخل الإمارات وحول العالم.

وتضمنت التجارب العلمية، تجربة إنتاج بلورات البروتينات الخاصة بالأجسام المضادة، على متن محطة الفضاء الدولية، داخل مختبر وحدة «كيبو» اليابانية، وهي التجربة التي تم إرسالها إلى المحطة الدولية على متن مركبة دراغون إكس-28.

وركزت تجربة إنتاج بلورات البروتينات الخاصة بالأجسام المضادة على جزيء البروتين «GIRK2»، الذي يؤثر في معدل ضربات القلب، وله صلات أيضاً بالعديد من الحالات الصحية الخطيرة، مثل الصرع، وعدم انتظام ضربات القلب، والإدمان.

وشارك النيادي خلال وجوده في محطة الفضاء الدولية، بتجربة علمية مهمة استهدفت دراسة أنماط النوم لروّاد الفضاء في بيئة الجاذبية الصغرى، حيث ارتدى النيادي، خلال التجربة جهازاً يوضع على الرأس لالتقاط مجموعة من البيانات المتعلقة بالنوم، مثل فترات دورة النوم، وتغيرات معدل ضربات القلب أثناء النوم وغيرها من الوظائف الحيوية.

واستهدفت التجربة تقديم نتائج علمية تساعد في تخطيط وتطوير العلاجات اللازمة للمشكلات الذهنية الناجمة عن الظروف المحيطة برواد الفضاء، بهدف تحسين نوعية النوم والصحة العامة خلال المهمات الفضائية طويلة الأمد.

وشارك سلطان النيادي أيضاً في إحدى التجارب بالتعاون مع جامعة ستانفورد واستهدفت معرفة آثار الأدوية السريرية على خلايا القلب في الفضاء، بما يسهم في المساعدة على منع مخاطر الإصابة بأمراض القلب لرواد الفضاء.

وتضمنت التجارب المشاركة تجربة بالتعاون مع وكالة الفضاء الكندية، وجامعة سيمون فريزر وجامعة داكوتا الشمالية، لتحليل مدى تأثير بيئة الجاذبية الصغرى على وظائف القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي.

واستهدفت الدراسة مراقبة التغيرات في كيفية تحكم أجهزة القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي لرواد الفضاء في ضغط الدم.

وشهد شهر مايو الماضي، إجراء عدد من التجارب العلمية الخاصة بالجامعات الإماراتية، اختارها مركز محمد بن راشد للفضاء ليجريها النيادي على متن محطة الفضاء الدولية. وتضمنت مشروعين بحثيين من جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية. ركز الأول على تقييم تأثير بيئة الجاذبية الصغرى في الفضاء على التفاعل بين القلب ووضعية الجسم، بينما عمل المشروع الثاني على دراسة خلايا الفم والأسنان على الأرض في بيئة تحاكي الجاذبية الصغرى.

وشارك النيادي في تجربة علمية لدراسة مُسببات الأمراض في الفضاء بالتعاون مع جونسون للفضاء التابع لوكالة ناسا، وسيتم تحليل نتائج الدراسة من خلال عينات الحمض النووي للنيادي، التي تم جمعها في الفضاء وعلى الأرض.

وتحلل التجربة مسببات الأمراض الميكروبية التي قد توجد داخل محطة الفضاء الدولية.