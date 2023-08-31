تأمين

شكا مقيمون من المتقدمين في السن، رفض شركات تأمين في إمارة أبوظبي إشراكهم في نظام الضمان الصحي المرن، الذي سبق وأعلن عنه رسمياً في الإمارة، بدعوى عدم توافر هذا النوع من الضمان، ومطالبتها إياهم بشراء وثائق تأمين مرتفعة الكلفة لا تتناسب مع حالتهم المالية.

حافلات

شكا ذوو طلبة قيام بعض المدارس بإلغاء الاشتراك في الحافلة المدرسية بنظام الرحلة الواحدة، الذي كان معمولاً به السنوات السابقة، وإلزامهم بسداد كامل رسوم الحافلة حتى لو كانوا غير مستفيدين من رحلة الذهاب أو العودة.

صيدلية

دعا سكان في منطقة المناصير بأبوظبي إلى توفير صيدلية في المنطقة لخدمة السكان، وذلك لمساعدة كبار السن والحالات الطارئة في الحصول على الأدوية بشكل سهل وسريع.

إجازة

قررت مدارس خاصة في الشارقة منح بعض الطلبة إجازة قصيرة، بسبب وجود أعمال في الطرق الداخلية المؤدية إلى منطقة العزرة، وذلك تسهيلاً على أولياء أمور الطلبة وتفادياً للازدحام المروري في المنطقة.

محطة

لاحظ مستخدمون لشارع واسط الواصل بين عجمان والشارقة افتتاح محطة جديدة للتزود بالوقود بالقرب من هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، ما شكّل خدمة لمستخدمي هذا الطريق الذي يخلو من أي محطة وقود قريبة.

حوادث

لاحظ مستخدمون لشارع ند الحمر في دبي كثرة الحوادث المرورية عند الشارع في المدخل المؤدي إلى شارع المطار قبل النفق، وذلك بسبب التخطي الخاطئ والتجاوز من كتف الطريق، مطالبين الجهات المعنية بتشديد الرقابة في هذا الشارع منعاً لتكرار الحوادث.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551.



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