59 منشأة تُشغّل 130 عاملاً في «وقت الظهيرة»

رصدت وزارة الموارد البشرية والتوطين 59 منشأة مخالفة لقرار حظر العمل وقت الظهيرة.

وشغلت هذه المنشآت 130 عاملاً خلال فترة الحظر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

وثمنت الوزارة التزام منشآت القطاع الخاص بساعات العمل والإجراءات المنصوص عليها في قرار حظر العمل وقت الظهيرة الذي يمنع تشغيل العمال من الساعة 12:30 حتى الساعة الثالثة ظهراً خلال الفترة من 15 يونيو حتى 15 سبتمبر من كل عام.

كما أثنت الوزارة على حجم التعاون من الشركاء المعنيين على المستويين الاتحادي والمحلي في نجاح تطبيق القرار، موضحة أنها نظمت أكثر من 67 ألف زيارة تفتيشية، إضافة إلى أكثر من 28 ألف زيارة توجيهية إلى المنشآت من 15 يونيو حتى 17 من أغسطس الجاري.

وذكرت الوزارة أنها رصدت 59 منشأة مخالفة للقرار، إذ شغلت 130 عاملاً خلال فترة الحظر، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش في الوزارة، محسن النسي: «يندرج حظر العمل وقت الظهيرة ضمن سلسلة الإجراءات النوعية التي تتخذها الوزارة لحماية حقوق العمال، وتوفير ظروف ومقومات السلامة والصحة المهنية، وتأتي هذه الزيارات التفتيشية والتوعوية في إطار حرصنا على التأكد من التزام المنشآت بتطبيق القرارات والأنظمة الرامية لتوفير أفضل المعايير الإنسانية والاجتماعية التي تدعم ريادة سوق العمل الإماراتي، وتعزز تنافسيتها ومرونتها».

وأضاف: «تعكس معدلات الالتزام الكبير بقرار حظر العمل وقت الظهيرة ثقافة راسخة في سوق العمل الإماراتي تقوم على حماية حقوق العمال، وتؤكد حرص المنشآت على حماية مواردها البشرية من خلال توفير شروط الأمان والسلامة، ونتطلع إلى الاستمرار في هذا التعاون والتأكد من التزام المنشآت خلال الفترة المقبلة، بما يحقق الأهداف المشتركة في تعزيز تنافسية سوق العمل، وضمان استمرارية الأعمال من خلال حفاظ المنشآت على كوادرها البشرية التي تعتبر أهم مواردها».

ويشكل قرار حظر العمل وقت الظهيرة إحدى السياسات الإنسانية لدولة الإمارات، وهو يطبق للعام الـ19 على التوالي، ويشمل مجموعة واسعة من الالتزامات والمعايير التي يتوجب على صاحب العمل الالتزام بها خلال فترة الحظر، أهمها توفير مظلات واقية للعمال من أشعة الشمس خلال فترة التوقف عن العمل وقت الظهيرة، وتأمين أدوات التبريد المناسبة في أماكن الاستراحة مثل المراوح، إضافة إلى توفير كميات المياه اللازمة، وغيرها من مواد الإرواء والأملاح المصرح باستخدامها في الدولة، وتوفير أدوات ووسائل الراحة الممكنة. وطالبت وزارة الموارد البشرية والتوطين جميع المنشآت بالالتزام الكامل بقرار حظر العمل وقت الظهيرة، مجددة التزامها بتوعية العمال وأصحاب المنشآت بقرار الحظر، عبر الجولات التوجيهية أو الوسائل الأخرى المتاحة.