سلطان القاسمي يصدر مرسوما أميريا بدعوة المجالس البلدية في الشارقة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل السنوي الـ 19

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن دعوة المجالس البلدية في الشارقة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل السنوي التاسع عشر.

ونص المرسوم على أن تُدعى المجالس البلدية في إمارة الشارقة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل السنوي التاسع عشر، يوم الإثنين 18 صفر 1445هـ ، الموافق 4 سبتمبر 2023 م كلٌ في مقره.