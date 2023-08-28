زيّ

اشتكى ذوو طلبة بمدارس خاصة ما وصفوه بارتفاع غير مبرر في رسوم الزي المدرسي للطلبة للعام الدراسي الجديد، إذ تتجاوز للطالب الواحد 400 درهم، ما يشكل عبئاً إضافياً على ميزانيات أسرهم.

اختبارات

فوجئ ذوو طلبة بمدارس خاصة بفرض رسوم جديدة إضافية على الطلبة تحت اسم «رسوم اختبارات»، بواقع 100 درهم للطالب الواحد في الصفوف الأولى و200 درهم للطالب في الصفوف المتقدمة.

صرّاف

شكا مستهلكون عدم توافر ماكينات الصراف الآلي بشكل مكثف في الشارقة، والاقتصار على وجودها داخل المولات التجارية ومحطات البترول والمصارف، مطالبين بتوفيرها على نطاق أوسع لتسهيل الصرف النقدي، لاسيما أن العديد من الخدمات مازالت تعتمد على الدفع النقدي لا الإلكتروني.

بنوك

جدد متعاملون مع بنوك مطالبتهم بتوفير خدمة التواصل مع مسؤولي خدمة العملاء بشكل مباشر وسهل، خصوصاً أن بعض البنوك تعتمد على توفير خدمة الرد الآلي (روبوت)، وهي خدمة لا تفي باحتياجات المتعاملين، ولا تملك الإجابة عن جميع تساؤلاتهم.

جودة

أثنى مسافرون على جودة الوجبات المقدمة على متن رحلات بعض شركات الطيران الكبرى المتوجهة إلى مدن معينة، لكنهم لاحظوا أن تلك الجودة تتدنى في وجهات أخرى.

«عضوية»

تساءل مستهلكون عن سبب رداءة بعض منتجات الأغذية العضوية على الرغم من ارتفاع أسعارها مقارنة بأسعار الأغذية غير العضوية، وقالوا إنها تفتقر غالباً للنكهة والمذاق الجيد.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551.

sekeek@emaratalyoum.com