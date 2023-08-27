محمــد بن زايـد ومحمد بن راشد: التعليم أســــاس التقـــدّم.. ومستقبل الوطن يعظم على قدر أحلام أبنائه

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للطلبة والمعلمين وأولياء الأمور، انطلاقة العام الدراسي الجديد، اليوم الإثنين.

وأكد سموهما أن رؤية الإمارات التنموية تعتبر التعليم والتعلم المستمر أساس التقدم، وأن مستقبل الوطن يعظم على قدر أحلام أبنائه.

ويبدأ اليوم أكثر من مليون طالب وطالبة، إلى جانب الكوادر التربوية، دوامهم المدرسي، تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد (2023-2024).

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أهمية الدور التربوي للمدرسة، إلى جانب دورها التعليمي.

وقال سموه في تدوينة على موقع «إكس»: «أبارك لأبنائي الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور، العام الدراسي الجديد، وأتمنى أن يكون عاماً موفقاً وناجحاً. وأؤكد أهمية الدور التربوي للمدرسة، إلى جانب دورها التعليمي».

كما أكد سموه أن «التعاون بين الجميع يضمن مخرجات تعليمية تخدم رؤيتنا التنموية، التي تعتبر التعليم والتعلم المستمر أساس التقدم».

ومن جانبه، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في «تدوينة» نشرها أمس، عبر منصة «إكس»: «يبدأ غداً العام الدراسي الجديد.. ويبدأ أكثر من مليون طالب رحلة تعليمهم السنوية.. وستبدأ روح جميلة من الإيجابية والحيوية تسري في وطننا بعودة مدارسنا».

وأوصى سموه أبناءه الطلبة قائلاً: «كلمتي للطلاب.. بكم يسمو الوطن.. وعلى أوراق دفاتركم تسطرون أمجاده.. ومن مقاعد صفوفكم تعلو إنجازاته.. وعلى قدر أحلامكم يعظم مستقبله.. نتفاءل بكم، ونرى فيكم القادم الأجمل لوطننا.. حفظكم الله ورعاكم ووفقكم في عامكم الدراسي الجديد».