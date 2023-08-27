51686 ألف مواطنة مؤمّن عليهن لدى «أبوظبي للتقاعد»

أكد صندوق أبوظبي للتقاعد أن أعداد الإماراتيات المسجّلات لدى الصندوق من القطاعين الحكومي والخاص في إمارة أبو ظبي، شهدت زيادة كبيرة على مدار العقدين الماضيين إذ ارتفعت بنسبة 38% من إجمالي المؤمن عليهم منذ إنشاء الصندوق بما يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة لتَعزيز مسيرة تَمكين المرأة الإماراتية، وذلك ترسيخاً لرؤية ونهج صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يؤكد أنه لا يمكن بناء وتطوير المجتمع من دون مشاركة المرأة وإشراكها في عملية التنمية.

وأوضح الصندوق، في إحصائية رسمية أصدرها بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، أن إجمالي عدد المواطنات المؤمّن عليهن لدى الصندوق، منذ إنشائه وحتى الآن، بلغ 51,686 مواطنة، بنسبة 49% من إجمالي عدد المواطنين المؤمّن عليهم في الإمارة، وذلك بعد أن كانت هذه النسبة لا تتجاوز .11% عند تأسيس الصندوق عام 2000، مشيراً إلى أن 70% من المؤمن عليهم الجُدد، الذي تم تسجيلهم لدى الصندوق خلال النصف الأول من العام الجاري ( 2023) من الإمارتيات.

ولفت الصندوق إلى أن إجمالي عدد المواطنات المؤمّن عليهن لدى الصندوق من القطاع الحكومي، بلغ 38,301 مواطنة من إجمالي المواطنات المؤمّن عليهن لدى الصندوق، مقابل 13,385 مواطنة من القطاع الخاص حتى يونيو 2023. وذكر الصندوق أن عدد المتقاعدات من الصندوق بلغ 4564 متقاعدة، ما يمثّل 28% من إجمالي المتقاعدين المسجلين لدى الصندوق، فيما بلغ متوسط عمر التقاعد لدى المرأة 47 عاماً، مقابل 55عاماً للرجال حتى النصف الأول من 2023. وأظهرت إحصاءات الصندوق تَطور ملحوظاَ في أعداد المواطنات اللاتي تزيد سنوات خدماتهن على 25 سنة، والتي بلغت حتى يونيو الماضي (1161) مواطنة، ما يعكس حرص المرأة الإماراتية على العطاء والتفاني في خدمة الوطن إلى جانب تحمل المسؤوليات الأسرية. ووفقاً لإحصاءات الصندوق، فإن دخول المرأة سوق العمل بالدولة لم يقتصر على قطاعات اقتصادية أو أنشطة مهنية معيّنة، بل اقتحمت كافة المجالات المتاحة، وباتت حاضرة وبقوة في قطاعات مثل التعليم والطب وتقنية المعلومات وغيرها من الأنشطة والأعمال المتخصصة، وهو ما يعد دليلاً على أن المرأة الإماراتية أصبحت شريكاً أساسياً في كافة قطاعات العمل بإمارة أبوظبي.

ووجّه العضو المنتدب لصندوق أبوظبي للتقاعد، سالم راشد النعيمي، أسمى التهاني والتبريكات إلى رائدة النهضة النسائية في الدولة، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة "أم الإمارات"، بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية، مؤكداَ أن المرأة الإماراتية حظيت بكل الاهتمام والدعم من القيادة الرشيدة وتُوجت هذه الإنجازات والمكاسب بيوم للمرأة يكون رمزاً وهوية لكل إماراتية وفرصة للاعتزاز بإنجازاتها على الصعيدين المحلي والدولي. وأشار النعيمي إلى أن المكانة الرفيعة التي وصلت إليها المرأة الإماراتية تعكس إيمان القيادة الرشيدة بقدرات بنات هذا الوطن وأهمية تمكينهن لتعزيز دورهن الفاعل في التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة.

فيما أكد المدير العام لشؤون التقاعد، خلف عبد الله رحمه الحمادي، أن المرأة الإمارتية رسّخت مكانتها المهنية والعملية بالنجاحات التي حققتها ولا زالت في ميادين العمل المختلفة، ومن خلال توليها العديد من المناصب التي كانت حكراً على الرجل في السابق. وقال الحمادي: "ما وصلت إليه المرأة الإمارتية من نجاح وتفوّق مهني ما كان سيتحقّق لولا سياسة تمكينها في سوق العمل، التي وضعتها وطوّرتها القيادة الرشيدة لتسطر بها تاريخاً جديداً لتجربة دولة الإمارات في مجال تمكين المرأة كنموذج فريد يحتذى به عالمياً". وأضاف: "المرأة الإماراتية سجّلت ولا زالت تسجّل معدلات كبيرة فيما يتعلق بعدد سنوات الخدمة في قطاعات العمل المختلفة، وهو ما يعد دليلاً على جودة وتناسب ومقومات بيئة العمل في الإمارة مع متطلبات واحتياجات المرأة، بما يساعدها على الجمع بين واجباتها المهنية ومسؤوليتها الأسرية