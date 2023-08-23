محمد بن زايد يُصدر قانوناً بنقل مهام إدارة المنشآت العقابية والإصلاحية في الإمارة من القيادة العامة لشرطة أبوظبي إلى دائرة القضاء – أبوظبي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بشأن المنشآت العقابية والإصلاحية في أبوظبي، تُنقَل بموجبه مهام إدارة المنشآت العقابية والإصلاحية ومؤسسات الأحداث في أبوظبي من القيادة العامة لشرطة أبوظبي إلى دائرة القضاء – أبوظبي.