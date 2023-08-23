"الأرصاد": الطقس رطب صباحاً.. ورياح نشطة "مثيرة للغبار"

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون طقس اليوم رطباً على بعض المناطق مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً خاصة شمالاً، يصبح صحواً إلى غائماً جزئياً أحياناً وتظهر بعض السحب على الجبال شرقاً بعد الظهر، منوهاً إلى أن الرياح تكون جنوبية شرقية تتحوّل إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً لتكون مثيرة للغبار وتتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وأوضح المركز أن الطقس غداً يبقى رطباً على بعض المناطق خاصة الشمالية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً، ويصبح صحواً إلى غائماً جزئياً أحياناً، كما تظل الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً وتتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأشار إلى أن طقس الجمعة سيكون رطباً على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكّل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً، يصبح صحواً إلى غائماً جزئياً، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية تتحوّل إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وشهدت الدولة على مدار الأيام الماضية حالة جوية تُعرف باسم "موسم نشاط الروايح" الذي يتركّز عادة خلال النصف الثاني من فصل الصيف مع بداية شهر يوليو، ويكون على شكل موجات متفرقة، تستمر الواحدة منها من 3 إلى 6 أيام في العادة ثم تضعف تدريجياً، وتتأثر بها عادة مناطق واسعة من الأماكن المحاذية لسلسلة جبال الحجر في الإمارات وعمان.

ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد فإن هذا النشاط أدّى إلى تكوّن سحب ركامية محلية، وسقوط أمطاراً رعدية، كانت غزيرة في بعض المناطق، وصاحبها بَرَد، كما سبقها أو صاحبها تيارات هوائية هابطة، كانت تيارات "عنيفة جداً".