حقائب

اشتكى قراء من قيام بعض المحال والمخابز بوضع المشتريات في حقيبة بلاستيكية، وإضافة ثمنها إلى حساب المشتري دون سؤاله عما إذا كان يحتاج إليها أم لا.

حوادث

اشتكى سائقون من وضع حاويات القمامة إلى جانب الأرصفة في بعض الشوارع الجانبية في أبوظبي، ما يتسبب في حجب الرؤية للقادم من الجهة التي توجد فيها الحاويات، وبالتالي احتمال وقوع حوادث.

تطبيقات

قال قراء إن بعض المحال تتيح عروضاً وتخفيضات كبيرة عبر تطبيقاتها الرقمية، لكن عندما يحاول المشتري الدفع يغلق التطبيق من تلقاء نفسه، وعند إعادة البحث عن السلع نفسها يجد السعر تغير وأصبح أعلى.

إجازات

تتذرّع جهات عدة بالإجازات الصيفية لعدم الإجابة عن أسئلة واستفسارات الصحافيين، الأمر الذي يعرقل عمل كثيرين منهم، ويحرم القراء من حقهم في الحصول على المعلومات التي تهمّهم.

تثمين

طالب مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي بفرض الجهة المختصة قراراً يجبر أصحاب المشروعات الذين يستخدمون هذه المواقع للترويج لمنتجاتهم، على ضرورة تثمين هذه المنتجات، وعدم الاكتفاء بوضع عبارة «الرد على الخاص»، الأمر الذي لا يتسم بالشفافية والوضوح.

تسويق

تتزايد ظاهرة إلحاح مندوبي المبيعات في المراكز التجارية الذين يروّجون العطور والملابس وبعض السلع والخدمات الأخرى، على الزبائن من أجل شرح مزايا منتجاتهم أو تجربتها، الأمر الذي بات ينفّر المتسوقين، ما يستدعي من إدارات تلك المراكز اتخاذ ما يلزم لوقف هذا الأسلوب التسويقي.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم0502299551.

sekeek@emaratalyoum.com