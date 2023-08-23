«بلدية دبي»: 7 اشتراطات لسلامة أحواض السباحة

أفادت بلدية دبي بأنها انتهت من تغطية جميع المؤسسات ذات العلاقة بالصحة والسلامة، التي تخضع لرقابتها ضمن البرامج الرقابية المحددة خلال 2023، وحسب خطط العمل الموضوعة في نظام التفتيش الذكي، وذلك لضمان الالتزام بالضوابط والاشتراطات المعتمدة.

وأوضحت مديرة إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي، الدكتورة نسيم محمد رفيع، أن البلدية وضعت سبعة متطلبات لضمان سلامة أحواض السباحة ووقاية مرتاديها من الغرق، وحرصت على إجراء عمليات التفتيش الدوري لضمان توافر كل الاشتراطات والمتطلبات.

وتتمثل متطلبات سلامة أحواض السباحة في ضرورة تأمين منطقة حوض السباحة من دخول الأطفال من دون رقابة إشرافية، وعدم دخول الأشخاص غير المخولين إلى منطقة الحوض أثناء أوقات تشغيل المسبح وخارجه، كذلك توافر معدات السلامة الضرورية في حوض السباحة العام، مثل جهاز تزويد الهواء للإنعاش، وصندوق إسعافات أولية، ومعدات الإنقاذ وأطواق النجاة، والتأكد من توافر لوحة الإرشادات العامة، وتوافر علامات تحديد العمق.

وتابعت «من الاشتراطات أيضاَ ضرورة توافر لوحة ممنوع الغطس في مكان واضح باللغتين العربية والإنجليزية، والحرص على النظافة العامة لمياه ومرافق المسبح، وتوافر تقارير نتائج عينات المياه من حوض السباحة تثبت خلو مياه المسبح من أي تلوث، بالإضافة إلى التأكد من توفير المعدات المناسبة، لإضافة المطهرات والمواد الكيميائية في حوض السباحة، والتحكم في نسبها، ضمن الحدود المسموح بها».

ومن الاشتراطات التي فرضتها البلدية ضرورة الاستجابة لبلاغات المتعاملين الواردة بخصوص سلامة الأحواض، مثل (عدم نظافة أحواض السباحة، وعدم توافر معدات السلامة والإنقاذ ).

ولفتت الدكتورة نسيم إلى أن البلدية نفذت عدداً من المبادرات للمحافظة على الصحة والسلامة العامة بالإمارة، أبرزها مبادرة مبانٍ سكنية آمنة لملاك ومشغلي المباني السكنية، حيث تم تعريف ملاك ومشغلي المباني السكنية بأهم متطلبات الصحة والسلامة الواجب توفيرها، ومن ضمنها اشتراطات سلامة أحواض السباحة، وتم استعراض أكثر المخالفات والبلاغات تكراراً، بالإضافة إلى أسباب حوادث الغرق، وذلك لزيادة وعي الملاك والمشغلين بالاشتراطات والمعايير الواجب تطبيقها.

وتابعت من المبادرات أيضاً إطلاق حملة «صيفنا سلامة»، وتشتمل الحملة على محاور عدة، من ضمنها التوعية باشتراطات السلامة في أحواض السباحة العامة والخاصة، وأهم الإرشادات لتجنب حوادث الغرق.

وأكدت أن البلدية نفّذت حملات رقابية مكثفة في المباني والمجمّعات للتحقق من تطبيق إجراءات الصحة والسلامة في أحواض السباحة، بالإضافة إلى جمع عينات مياه عشوائية من أحواض السباحة وفحصها في مختبر دبي المركزي، للتأكد من مطابقة عينات المياه للمعايير المعتمدة، كما تقوم إدارة الصحة والسلامة بتنفيذ البرامج التوعوية، من خلال نشر المقتطفات التوعوية الخاصة باشتراطات سلامة الأحواض على مختلف الوسائل وقنوات التواصل الاجتماعي، والتحقيق في حوادث الغرق في أحواض السباحة، لمعرفة الأسباب والعمل على وضع الإجراءات التحسينية لتلافي تكرار تلك الحوادث.