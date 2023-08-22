«الفجيرة الخيرية» تساعد طلبة بـ 4 ملايين درهم

أفادت جمعية الفجيرة الخيرية بأنها نفذت برامج دعم بقيمة أربعة ملايين درهم، خصصتها لموسم العودة إلى المدارس والجامعات، إذ تكفلت بدفع الرسوم الدراسية لأصحاب همم وأبناء أسر من الفئات محدودة الدخل، من المواطنين والمقيمين، إضافة إلى تزويدهم بالحقائب المدرسية ووسائل النقل من وإلى المدرسة أو الجامعة والأجهزة الإلكترونية المطلوبة، مثل اللوح الذكي أو الكمبيوتر المحمول، وغيرها من المستلزمات الدراسية.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية، سعيد الرقباني، لـ«الإمارات اليوم»، أن الجمعية عملت على إحصاء عدد الطلبة في الأسر محدودة الدخل وأسر الأيتام وأصحاب الهمم لتوفير متطلباتهم التعليمية وسداد الرسوم الدراسية والجامعية عنهم، كما تكفلت بدفع مستلزماتهم المدرسية والأجهزة التعليمية الخاصة بهم وتوفير الحقائب التي تحوي الأدوات الدراسية الأساسية من ملفات وأدوات هندسية وحقيبة طعام ودفاتر. وتنظم الجمعية دروس تقوية لتمكين الطلبة المستحقين من تطوير مستوياتهم الدراسية.

ولفت إلى أن الجمعية عملت بشكل حثيث خلال الفترة الماضية لتمكين المتبرعين والمحسنين من تقديم إسهاماتهم الخيرية بيسر عبر الموقع الإلكتروني، إضافة إلى تفعيل الخدمات الخيرية والإنسانية إلكترونياً بهدف التيسير على الفئات المحتاجة واطلاع أصحاب الخير على الخدمات والبرامج والأنشطة التي تقدمها الجمعية.

وقال الرقباني إن الجمعية سددت الرسوم الدراسية للعام الدراسي الماضي عن 1221 من طلبة المدارس والجامعات، أبناء الأسر محدودة الدخل من المواطنين والمقيمين في الدولة، بمساعدات مالية بلغت 191 مليوناً و153 ألف درهم.