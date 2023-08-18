طقس «الويك إند»: أمطار ورياح مثيرة للغبار وارتفاع في «الحرارة»

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون طقس اليوم الجمعة رطباً على بعض المناطق الساحلية صباحاً، يصبح صحواً إلى غائماً جزئياً ومغبر أحياناً مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً مع سقوط أمطار.

وأشار المركز إلى أن الرياح تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً تكون مثيرة للغبار والأتربة، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/سعلى البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وأوضح المركز أن الطقس غداً يظل رطباً على بعض المناطق الساحلية صباحاً مع احتمال تشكّل ضباب خفيف، ويكون صحواً إلى غائماً جزئياً مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً مع سقوط أمطار، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار وتتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وأفاد المركز بأن طقس الأحد سيكون رطباً على بعض المناطق الساحلية صباحاً، يصبح صحواً إلى غائماً جزئياً مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً وقد تمتد على بعض المناطق الداخلية مع سقوط أمطار ، منوهاً إلى حدوث ارتفاع في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار وتتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.