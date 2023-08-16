رعونة

كاد سائق مركبة أن يتسبب في حادث بليغ، حين توقف فجأة على مخرج مؤدٍّ إلى شارع الاتحاد باتجاه دبي، للسماح لسيارة أخرى بالدخول بطريقة مخالفة.

احتيال

يتلقّى قراء رسائل احتيال مكتوبة بشكل ذكي، لتبدو كأنها وردت بالخطأ، لتشجيع الضحية على فتح حوار، ثم استدراجه بطريقة غير مباشرة.

أسعار

رفعت مدارس خاصة رسومها الدراسية بشكل كبير ولافت مقارنة برسوم العام الماضي، ما اعتبره آباء عبئاً ثقيلاً على كاهلهم، مطالبين بتدرج مناسب في ارتفاع الأسعار.

استعداد

استعدت الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي لبدء العام الدراسي بحملة متخصصة تطلقها سنوياً، تحت عنوان «يوم بلا حوادث»، وتحرص فيها على أن يكون اليوم الأول بأفضل ما يكون من ناحية التنظيم المروري.

اختراق

أدرج شخص بيانات بطاقته الائتمانية في أحد الروابط، بعد تلقيه إشعاراً من جهة تحمل شعار مؤسسة معروفة، وفوجئ بخصم مبلغ كبير منه، وأدرك لاحقاً أن بياناته تعرضت للسرقة بسبب الضغط على رابط مشبوه.

قطط

دعا قراء إلى التوقف عن إلقاء فضلات الطعام على الأرصفة من قبل بعض السكان، الأمر الذي يتسبب في انتشار القطط والحشرات والروائح الكريهة، ويؤثر في المظهر العام.

«تاكسي»

طالب قرّاء بإقامة دورات توعية مكثفة لسائقي مركبات الأجرة (التاكسي)، وذلك لتفادي ممارسات سلبية لبعض السائقين، سواء الوقوف المفاجئ بالطريق لأخذ ركاب، أو القيادة بتهور وتجاوز السيارات بسرعات كبيرة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم0502299551.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com