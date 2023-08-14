رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس باكستان بذكرى استقلال بلاده

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى فخامة الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الاسلامية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس الدكتور عارف علوي.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى دولة أنوار الحق كاكار رئيس وزراء جمهورية باكستان الاسلامية.