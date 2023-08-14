«عونك» خط ساخن لحماية المعرضين للإدمان

حددت هيئة تنمية المجتمع في دبي ثماني مهام يعمل خط «عونك» الساخن للاستشارات المتعلقة بالإدمان، على تنفيذها، للتمكن من المساهمة في توفير الحماية لفئة المعرضين لخطر الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأشارت الهيئة إلى توفير الحماية عبر خط «عونك» الساخن من خلال توفير إمكانية التواصل الفوري عبر التليفون (800988) للاستفسار عن مؤشرات وعلامات التعاطي، والحصول على المعلومات بشكل مهني متخصص في إطار من الخصوصية والسرية.

وتتضمن المهام التي يقوم بها خط «عونك» الساخن الذي أطلقته الهيئة في مارس 2021، توفير أخصائيين على مدار الساعة لتلقي الحالات المحولة لهم من موظف مركز الاتصال لتقييمها واتخاذ الإجراء المناسب وفقاً لكل حالة.

ويضطلع خط «عونك» بتوجيه الفئة المستهدفة إلى القنوات العلاجية المعتمدة داخل إمارة دبي وخارجها، كما يقوم عبر الأخصائيين بتحديد الإجراءات الوقائية والعلاجية التي توفرها الهيئة بالتعاون مع الشركاء وتوجيه المتصلين بوضوح إلى كيفية تلقيها.

ويعمل فريق خط «عونك» على تطوير الخدمات الاستشارية في علاج الإدمان للمساهمة في توفير وسائل تواصل فعالة للرد على الاستفسارات والتساؤلات، كما يقوم، من خلال تقديم الدعم والاستشارات للمتصلين، بالمساهمة في تقليل نسبة العودة إلى الإدمان.

وأكدت الهيئة على أن إنشاء خط «عونك» الساخن عمل أيضاً على المساهمة في تطوير نظام إدارة الحالات، بما يضمن تنسيق وتكامل الخدمات المناسبة لهذه الفئات داخل المجتمع الإماراتي، فضلاً عن تمكنه من المساهمة في تطوير قاعدة البيانات المشتركة مع الجهات المعنية لتبادل المعلومات واتخاذ القرارات التي تتناسب مع الفئات المستهدفة.

وتحدد المدة الزمنية المستغرقة في تقديم الدعم من خلال خط «عونك»، وفقاً لدرجة الخطورة التي يحددها الأخصائي المناوب، حيث يتم التدخل الفوري والمباشر في حال كانت الحالة شديدة الخطورة، فيما يستغرق تقصي الحقائق وتحديد الإجراءات والبدء بتنفيذها يوم عمل في حال كانت الحالة متوسطة الخطورة، وتستغرق يومي عمل في حال تقييم الحالة بأنها لا تمثل خطورة.

ويتكامل دور خط «عونك» الساخن مع «مركز عونك للتأهيل الاجتماعي» الذي أسسته الهيئة وأطلقته في عام 2013، بعدما خلصت من خلال عملها في القضايا الاجتماعية والإنسانية المختلفة مع شرائح المجتمع كافة، إلى أن تلك الفئة تحتاج إلى دعم وعون باستخدام أساليب علمية وحديثة ومبرمجة، توضع بالاستناد إلى أفضل التجارب في هذا المجال.

ويهدف المركز إلى تقديم خدمات الرعاية اللاحقة، جراء تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لمحاربة الإدمان وحماية متعاطي المواد المخدرة من الشباب، والعمل على مساعدة من يتعافى على عدم العودة للتعاطي، بالإضافة إلى نشر الوعي بين الجمهور حول مخاطر الإدمان، وتحفيزه على تقديم الدعم المجتمعي لمنع انتكاسة المتعافين.

وأظهرت التقارير الصادرة عن الهيئة خلال العام الجاري انخفاضاً في عدد «المنتكسين» من عملاء المركز، أي الأشخاص المتعافين من الإدمان الذين يعودون له مجدداً، في وقت تعذر فيه الحصول من الهيئة على رد حول مجموعة من الأسئلة من بينها أحدث وأهم البيانات والأرقام المتعلقة بخدمات «مركز عونك للتأهيل الاجتماعي» وخط «عونك».

يذكر أن «مركز عونك للتأهيل الاجتماعي» يقدم عدداً من البرامج تتضمن برامج الناشئة التي تعنى بنشر الوعي بين الشباب في المدارس والجامعات، وبرامج منع الانتكاسة عبر مجموعة من النشاطات تشمل الفحص الدوري، وجلسات الـ‬12 خطوة، وهو برنامج عالمي للتأهيل، إضافة إلى جلسات نفسية فردية واجتماعية.

• الهيئة وفرت إمكانية التواصل للاستفسار عن مؤشرات التعاطي في إطار من الخصوصية والسرية.

• أخصائيون على مدار الساعة لتلقي الحالات المحولة لهم لتقييمها واتخاذ الإجراء المناسب وفقاً لكل حالة.