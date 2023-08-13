محمد بن زايد ومحمد بن راشد: الدولة تؤمن بدور الشباب وشعلة الإرادة في قلوبهم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أهمية دور الشباب في مسيرة دولة الإمارات. ودعاهم صاحب السمو رئيس الدولة إلى اتخاذ قدوات إيجابية في حياتهم، لما لها من تأثير في بناء شخصياتهم، وتكوينهم، وتوجيه سلوكهم، وإعدادهم ليكونوا أفراداً صالحين في المجتمع. كما أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن شعوره بالفخر بأننا دولة شابة، تسابق غيرها بروح الشباب، وأن شعلة الهمة والإرادة في قلوب شبابنا تقودنا نحو آفاق عالمية جديدة.

وشدد صاحب السمو رئيس الدولة على ضرورة المحافظة على الروابط الأسرية وتعزيزها، والإحسان إلى الوالدين، ورعايتهما، والذي هو في صميم تعاليم ديننا الحنيف.

وحثّ الشباب على التمسك بقيم مجتمع الإمارات الأصيلة، والمحافظة على الثوابت التي يقوم عليها، واحترام عاداته وتقاليده.

وتبادل سموه ــ خلال لقائه عدداً من أبنائه الشباب في مجلس قصر البحر بمناسبة اليوم العالمي للشباب ـ الأحاديث الأبوية، وتحاور معهم حول أفكارهم وتطلعاتهم ورؤاهم.. مشيداً بما سمعه منهم من مقترحات وأفكار تعكس وعيهم تجاه القضايا التي تهم الوطن في حاضره ومستقبله.. ومؤكداً أن دولة الإمارات تبحث عن الأفكار النوعية النيرة.

كما أكد سموه دور الشباب في الحفاظ على سمعة دولة الإمارات وصورتها الطيبة، التي جعلتها محل تقدير دول العالم واحترامها.

وقال صاحب السمو رئيس الدولة إن دولة الإمارات تتقدم بوتيرة سريعة وكبيرة.. وهذا يرتبط ارتباطاً وثيقاً بوضوح رؤيتها، وتحديد استراتيجيتها ومدى السرعة التي تتخذ فيها القرارات في الوقت المناسب، مشيراً إلى أن الدولة تؤمن بالدور المهم للشباب في الإسهام في دفع مسيرة تقدمها وتحقيق رؤاها.

وأضاف سموه أن العالم في حالة تغير مستمر، وهناك تحديات عديدة تواجهه.. لكن دولة الإمارات تمتلك رؤية واضحة للمستقبل طويلة الأمد، تسير وفقها، وتعمل على تحقيقها بهمة أبنائها وعزمهم وقدراتهم.

وقال سموه إن تحدي الأزمات، مثل «كورونا»، دفع دولة الإمارات إلى السعي الحثيث للاستفادة من التكنولوجيا لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي والمائي من خلال البدء في تنفيذ مبادرات نوعية لتحلية المياه، وزراعة الأرز والقمح وفق أحدث الأساليب التكنولوجية.. مشيراً إلى أن الإمارات تتطلع من خلالها إلى إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في هذا الشأن لتحقيق الأمن الغذائي.

وأعرب سموه في الختام عن تمنياته التوفيق للشباب في الإمارات في تحقيق تطلعاتهم وخدمة مجتمعهم ووطنهم.

كما أعرب سموه في تدوينة، نشرها أمس على صفحته في منصة «إكس»، عن سعادته بلقاء الشباب. وقال سموه: «سعدت بلقاء أبنائي الشباب في الإمارات. وبمناسبة (اليوم العالمي للشباب)، أدعوهم إلى أن يكونوا حاضرين في مختلف مجالات العمل الوطني، فهم المحرك الأساس لمسيرة التنمية والتطور في الدولة. وأحثهم على التمسك بقيم مجتمعنا والمحافظة على ثوابته الوطنية».

كما نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، تدوينة على منصة «إكس»، قال فيها: «في اليوم العالمي للشباب، نفخر بشبابنا وأفكارهم وطموحاتهم.. نفخر بأننا دولة شابة تسابق غيرها بروح الشباب.. نفخر بأن شعلة الهمة والإرادة في قلوب شبابنا تقودنا نحو آفاق عالمية جديدة.. نحن دولة مكّنت الشباب.. فرد الشباب جميلها إنجازات ومشاريع وتنمية نفاخر بها العالم».

محمد بن زايد:

• «الدولة تؤمن بدور الشباب المهم في دفع مسيرة تقدمها وتحقيق رؤاها».

• «الإمارات تمتلك رؤية واضحة للمستقبل تعمل على تحقيقها بهمة أبنائها وعزمهم».

محمد بن راشد:

• «شعلة الهمة والإرادة في قلوب شبابنا تقودنا نحو آفاق عالمية جديدة».

• «نفخر بأننا دولة شابة، تسابق غيرها بروح الشباب».