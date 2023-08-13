5000 رخصة تعليم مجانية في «COP28»

أعلنت رئاسة مؤتمر الأطراف «COP28» عن توفير 5000 رخصة مجانية لبرنامج دورات تدريبية إلكترونية، وبرامج الشهادات المتعلقة بالمناخ، وذلك بالشراكة مع «كورسيرا»، إحدى منصات التعليم عبر الإنترنت، لإتاحة فرص التعليم أمام الشباب، لتمكينهم من الإسهام الفعال في صنع القرار المناخي. ويضم البرنامج أكثر من 100 دورة تغطي مجموعة من الموضوعات الأساسية لزيادة الوعي ومحو الأمية المناخية والبيئية عبر ركائز التخفيف، والتكيف، والتمويل، والخسائر والأضرار، وسيتم تسهيل توزيع هذه الرخص من خلال مجموعات المنظمات غير الحكومية التي تحمل صفة مراقب معتمد من قبل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وشبكة المناخ الجامعية التي تضم 24 جامعة ومؤسسة للتعليم العالي في دولة الإمارات، ومختلف مجموعات الناشطين الشباب.

وضمن برنامج الموضوعات المتخصصة لـ «COP28» الذي يمتد أسبوعين، تم تخصيص يوم الثامن من ديسمبر لـ«الشباب والأطفال والتعليم والمهارات»، وسيسلّط هذا اليوم الضوء على ضرورة تمكين الأطفال والشباب من خلال فرص واضحة ومحددة وميسرة ليكونوا جزءاً من الحلول المناخية المقترحة على كل المستويات.

وتستند استراتيجية رائدة المناخ للشباب لدعم مشاركة الشباب في العمل المناخي إلى أربع ركائز، هي: تعزيز مشاركة الشباب، واحتواؤهم، وتمثيلهم ضمن عمليات المفاوضات الخاصة بتغير المناخ، وتمكينهم من المساهمة في صنع القرار.