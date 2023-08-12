«الأرصاد»: الطقس صحو إلى غائم جزئياً.. وعودة الرياح المثيرة للأتربة الثلاثاء

أكد المركز الوطني للأرصاد أن طقس الثلاثاء المقبل سيكون صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، فيما تكون الرياح مثيرة للغبار والأتربة خاصة شرقا.

وشرح أن الدولة تتعرض خلال الفترة الحالية لامتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، لافتاً إلى أن طقس الاحد سيكون صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر بعض السحب شرقاً وجنوباً قد تكون ركامية بعد الظهر، يصبح رطب ليلاً حتى صباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية.

وبحسب المركز تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

وأفاد المركز بأن الطقس الاحد سيظل صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر بعض السحب شرقاً وجنوباً قد تكون ركامية بعد الظهر، يصبح رطب ليلاً حتى صباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية.

كما تبقى الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

وذكر المركز أن طقس الثلاثاء المقبل سيكون صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ويصبح رطبا ليلاً حتى صباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية الغربية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، تكون مثيرة للغبار والأتربة خاصة شرقا، وتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

ولفت المركز إلى أن طقس الأربعاء المقبل سيكون صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، تكون مثيرة للغبار والأتربة خاصة شرقاً، وتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، وتصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان. وشهدت الدولة على مدار الأيام الماضية حالة جوية تُعرف باسم «موسم نشاط الروايح» الذي يتركّز عادة خلال النصف الثاني من فصل الصيف مع بداية شهر يوليو، ويكون على شكل موجات متفرقة، تستمر الواحدة منها من 3 إلى 6 أيام في العادة ثم تضعف تدريجياً، وتتأثر بها عادة مناطق واسعة من الأماكن المحاذية لسلسلة جبال الحجر في الإمارات وعمان.

ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد فإن هذا النشاط أدّى إلى تكوّن سحب ركامية محلية، وسقوط أمطار رعدية، كانت غزيرة في بعض المناطق، وصاحبها بَرَد، كما سبقها أو صاحبها تيارات هوائية هابطة، كانت تيارات «عنيفة جداً».