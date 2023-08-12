رئيس الدولة: الشباب المحرك الأساس لمسيرة التنمية والتطور في الإمارات

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ، أن الشباب في المحرك الأساس لمسيرة التنمية والتطور في الإمارات.

وقال سموه على حاسبة في منصة"اكس" : "سعدت بلقاء أبنائي الشباب في الإمارات. وبمناسبة اليوم العالمي للشباب، أدعوهم إلى أن يكونوا حاضرين في مختلف مجالات العمل الوطني، فهم المحرك الأساس لمسيرة التنمية والتطور في الدولة. وأحثهم على التمسك بقيم مجتمعنا والمحافظة على ثوابته الوطنية.