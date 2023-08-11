محمد بن راشد: «نوابغ العرب» ترسخ أهمية العلماء في مسيرة المنطقة

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن مبادرة «نوابغ العرب» تدعم العلماء والمواهب العربية المتميزة في الطب والهندسة والاقتصاد والتقنية والعمارة.

وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «نوابغ العرب.. مبادرة أطلقناها لدعم واحتضان العلماء والمواهب العربية المتميزة في الطب والهندسة والاقتصاد والتقنية والعمارة.. بدأنا الاستثمار في النوابغ في بلادنا منذ مدة.. ورائد الفضاء سلطان النيادي أحدهم.. واليوم نستثمر في جميع أبناء المنطقة.. هدفنا استعادة الأمجاد العلمية العربية، وترسيخ أهمية العلماء في مسيرة المنطقة التنموية، والعمل على استئناف الحضارة العربية».