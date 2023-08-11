النيادي يشرح لطلاب أم القيوين طبيعة الحياة في محطة الفضاء

نَظم مركز محمد بن راشد للفضاء، بالتعاون مع جامعة أم القيوين، أمس، «لقاء من الفضاء»، الذي جذب فئات متنوّعة من الحضور ما بين طلاب وشغوفين بالفضاء حرصوا على التواصل مباشرةً مع رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي.

وشهد الحدث حضور مدير الديوان الأميري بأم القيوين ناصر سعيد التلاي، ومدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، سالم حميد المري، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين حميد راشد الشامسي، ومدير جامعة أم القيوين، الدكتور جلال حاتم، وعدد من مديري الدوائر الاتحادية والمحلية في أم القيوين، إلى جانب سيف النيادي، والد رائد الفضاء الإماراتي، وبعض أفراد أسرته، وقرابة 300 شخص.

وتم اختيار جامعة أم القيوين مقراً لبث اللقاء للتأكيد على دورها وبقية الجامعات في تأهيل وصقل مواهب الطلاب للسير على خُطى رائد الفضاء سلطان النيادي، وتمثيل الدولة خير تمثيل في المجالات العلمية والعملية.

وتحدث سلطان حول طبيعة الحياة على متن محطة الفضاء الدولية، وكيف يمارس روّاد الفضاء الرياضة هناك، إلى جانب الحديث حول أبرز استعداداته قبل العودة إلى الأرض.