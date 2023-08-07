عاصفة

ألقى قراء باللائمة على المكاتب العقارية وملاك المباني السكنية بشأن تطاير أجسام معدنية وألواح وقطع خشبية وغيرها، خلال العاصفة التي شهدتها بعض مدن الدولة، أول من أمس. وقالوا إنه كان ينبغي التأكد من تثبيت كل ما هو قابل للتطاير على أسطح المباني وفي محيطها وفي الشرفات، لتحاشي وقوع أي أضرار مالية أو بشرية ناتجة عن الأحوال الجوية.

معلومات

تساءل قراء عن مدى أحقية المكاتب العقارية في أن تطلب من المستأجرين معلومات مفصلة عن أرقام حساباتهم البنكية، وأرقام «سويفت كود» والـ«آي بان»، شرطاً لتوقيع عقود الإيجار، إذ تعد معلومات ذات خصوصية ولا ينبغي الإفصاح عنها.

دورات

رصد أولياء أمور طلبة، مبالغات سعرية في رسوم الاشتراك في دورات ومعسكرات صيفية طرحتها أخيراً أكاديميات وأندية رياضية، مقارنة بأسعار الاشتراك الدورية في الأنشطة الرياضية طوال العام، ما اعتبره بعضهم محاولة لزيادة الأرباح خلال موسم الصيف، على حساب الطلبة.

سجائر

يشتكي مستأجرون في مبانٍ متعددة الطوابق، قيام بعض السكان بإلقاء أعقاب السجائر من النوافذ أو الشرفات باتجاه الشارع، على الرغم من خطورة هذا التصرف واحتمال تسببه في نشوب حرائق.

أسعار

لاحظ مستهلكون أن المطاعم تبالغ كثيراً في أسعار المقبلات، وقال بعضهم إن صحون الحمص والمتبل المقدمة التي تحتوي على كميات قليلة للغاية، تباع بأسعار تصل إلى 30 درهماً في بعض الحالات.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551.



نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.



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