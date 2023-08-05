4 ملايين درهم مساعدات لنزلاء المؤسسات العقابية بدبي

تمكّن قسم الرعاية الإنسانية في الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، بالتعاون مع الشركاء، من تقديم مساعدات مالية وعينية بقيمة أربعة ملايين و400 ألف درهم، لنزلاء ونزيلات المؤسسات العقابية في شرطة دبي، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقال مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، العميد مروان عبدالكريم جلفار، إن المساعدات قُدمت من فاعلي الخير والمؤسسات والجمعيات الخيرية، وتعكس عمق التكاتف والتسامح والترابط في المجتمع الإماراتي، وحرص الأفراد والمؤسسات على دعم النزيل، ومنحه فرصة أخرى للبدء من جديد.

ونوّه جلفار بأن ما يقرب من نصف قيمة المساعدات المالية المصروفة في النصف الأول من العام الجاري، أسهم في فك كربة 40 نزيلاً في قضايا مالية، ولمّ شملهم بأسرهم. وأشار إلى أن المساعدات المالية الإجمالية للنصف الأول من العام الجاري، صُرفت في سد متأخرات إيجارية، ومالية للإفراج، ومساعدات لأسر النزلاء، ودفع كفالة نزيل، وتذاكر سفر، ومستلزمات صحية، ورسوم دراسية، وتنفيذ مبادرات إنسانية أسعدت النزلاء والنزيلات في مناسبات عدة، موجهاً شكره إلى كل الشركاء والجهات الداعمة.