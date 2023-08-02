شرطة عجمان تحيي فرحة طالبة.. أخمدها حريق «عجمان ون»

أعادت شرطة عجمان الفرحة إلى قلب الطالبة حلا وعائلتها، بعدما أخمدتها نيران حريق برج «عجمان ون»، نهاية الشهر الماضي، في منطقة الراشدية، حيث نظمت لها حفلاً بمناسبة تخرجها في المدرسة.

وقال رئيس مركز شرطة المدينة الشامل، المقدم غيث خليفة الكعبي، إنه أثناء تفقد فريق إدارة الحريق الشقق المتضررة في البرج بعد إخلائها من السكان، لاحظوا وجود بقايا ورد وتنسيقات حفل محترقة، إضافة إلى شهادة تخرج لطالبة مدرسة.

وأكد الكعبي تواصل الفريق مع مستأجر الشقة، الذي أفاد بأن العائلة كانت بصدد تنظيم حفل للاحتفال بتخرج ابنتهم (حلا) في المدرسة، لكن الحريق حال دون تنظم الحفل.

وأضاف: «من منطلق مسؤولية شرطة عجمان المجتمعية، نظم مركز شرطة المدينة الشامل حفلاً برعاية وحضورمدير عام العمليات الشرطية، العميد عبدالله سيف المطروشي، ووجه دعوة إلى الطالبة، لتفاجأ، وعائلتها، بالحفل داخل المركز».

وكرّم مدير عام العمليات الشرطية، الطالبة (حلا)، وهنأها بتخرجها، وسلّمها شهادة بديلة عن شهادتها المحترقة تم استخراجها بالتنسيق مع جهات الاختصاص، لتعيد بذلك شرطة عجمان الفرحة إلى العائلة، محقّقة مسؤوليتها المجتمعية تجاه أفراد المجتمع، سعياً لإسعادهم، ولتعزيز رضاهم عن الخدمات التي تقدمها الشرطة.

من جانبها، تقدمت العائلة بجزيل الشكر والتقدير إلى شرطة عجمان، على المبادرة الكريمة، مؤكدة أن أجواء الفرحة الغامرة التي رسمتها شرطة عجمان على وجه ابنتهم لا تقدر بثمن.