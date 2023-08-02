«نافس»: المزايا المالية قلّصت «فروقات» سوق العمل

أفاد برنامج تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس) بأن استفادة المواطنين العاملين بالقطاع الخاص من برنامج الدعم المالي الحكومي الإضافي على الرواتب، تتم وفقاً لمحدّدات، أبرزها الشهادة الأكاديمية (المؤهل) ومقدار الراتب الذي يتقاضاه المواطن، بما لا يتجاوز 30 ألف درهم شهرياً.

وذكر المجلس أن مزايا برنامج «نافس» المالية والتدريبية، بما تتضمنه من تحديثات مستمرة، نجحت في تقليص الفروقات في سوق العمل بين القطاعين الحكومي والخاص بشكل غير مسبوق.

وتفصيلاً، أكد مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» أن قيمة الدعم المالي المخصص للمواطنين العاملين في القطاع الخاص ضمن برنامج «دعم رواتب المواطنين» تُحدّد حسب أهلية كل منهم، حيث يستفيد من البرنامج المواطنون الإماراتيون العاملون في القطاع الخاص والقطاع المصرفي والمالي والتأميني، بدعم مالي يضاف على رواتبهم بنسب يتم تحديدها، وفقاً لمحددات أبرزها الشهادة الأكاديمية ومقدار الراتب الذي يتقاضاه المواطن، بما لا يتجاوز السقف المحدد (أن يكون الحد الأقصى لراتب المستفيد 30 ألف درهم شهرياً).

وقال المجلس، في منشور توعوي بثّه على صفحاته الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي: «نؤمن بمواهب وكفاءة الموظفين الإماراتيين، وبأن الاستثمار في القوى العاملة الوطنية هو المفتاح لبناء مستقبل قوي، ونحن فخورون بتقديم دعم رواتب الإماراتيين لدعم نمو وتطور موظفينا في القطاع الخاص، معاً نقود الابتكار ونشكل مستقبلاً أكثر إشراقاً لمجتمعنا».

ويستهدف برنامج «نافس» لدعم الرواتب، المواطنين العاملين بدوام كامل في القطاع الخاص أو القطاع المصرفي والمالي والتأميني، والراغبين في العمل والمشاركة في البرامج التدريبية لدى شركات القطاع الخاص، والمؤهلون لزيادة الفرق بين راتبهم والراتب المستهدف ذي الصلة، مع مراعاة الشروط العامة لانتفاع الأشخاص الطبيعيين من البرامج والمبادرات المقدمة من «نافس».

وأشار «نافس» إلى أن هناك فئتين لرواتب الكوادر المواطنة المستفيدة من برنامج الدعم الإضافي، الأولى الذين يتقاضون راتب 20 ألف درهم كحد أقصى، والثانية 30 ألف درهم كحد أقصى، مؤكداً أنه يجب ألا يتجاوز الدعم 7000 درهم لحاملي شهادة البكالوريوس، و6000 لحاملي الدبلوم، و5000 لحاملي الثانوية العامة فما دون.

وأوضح مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية أن مزايا برنامج «نافس» المالية وغير المالية، بما تتضمنه من تحديثات مستمرة نجحت في تقليص الفروقات ما بين القطاعين الحكومي والخاص بشكل غير مسبوق، لاسيما وأن رفع مستويات التوطين في القطاع الخاص ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويعود بفوائد جمّة على القطاع الخاص تحديداً، إذ سيتحلى بمستويات مرونة أعلى وفرص أكبر لمواجهة التحديات العالمية والمحلية.

ودعا «نافس» المواطنين الباحثين عن العمل، والعاملين الحاليين في القطاع الخاص، من الجنسين، الذين تراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً، للتسجيل، ليتسنّى لهم الاستفادة من الوظائف التي تطرحها الشركات يومياً.

كما دعا البرنامج شركات القطاع الخاص إلى التسجيل عبر منصة «نافس»، وإظهار اهتمامها بالمشاركة في البرنامج بعرض الوظائف الشاغرة وبرامج التدريب أثناء العمل، مؤكداً أهمية المشاركة الفاعلة للكوادر المواطنة في القطاع الخاص، وخصوصاً بالمستويات الوظيفية المهارية العليا التي تعمل فيها معظم الكفاءات الوطنية المسجلة في قوائم نافس.

ووسّع برنامج تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس) في نوفمبر من العام الماضي، نطاق المزايا المشمولة في خطة دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص تحت مظلة البرنامج، بهدف بناء شراكات ودعم أكثر من 170 ألف مواطن منتفع في كل من القطاع الخاص والمصرفي خلال الخمسة أعوام المقبلة.

وشملت التحديثات دعم جميع موظفي القطاع الخاص والمصرفي بغض النظر عن تاريخ التحاقهم بالعمل سواء تم تعينهم قبل أو بعد إطلاق برنامج «نافس»، وكذلك توسيع نطاق دعم الرواتب ليضم المواطنين العاملين بكل وظائفهم وتخصصاتهم ومؤهلاتهم الدراسية من غير استثناء بشرط ألا يزيد الراتب الشهري عن 30 ألف درهم.

كما تم رفع قيمة الدعم المالي بحيث تصل العلاوة المالية الشهرية إلى (7000 درهم بحد أقصى لحاملي شهادة البكالوريوس، 6000 درهم بحد أقصى لحاملي الدبلوم، 5000 درهم بحد أقصى لحاملي الثانوية العامة وما دون).

وتضمنت «تحديثات نوفمبر 2022» منح المواطن العامل في القطاع الخاص، الذي لا يتجاوز راتبه الشهري الإجمالي 50 ألف درهم، علاوة أبناء قدرها 600 درهم عن كل ابن، ويقدم الدعم بحد أقصى لأربعة أبناء، لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار.

وتضمنت أيضاً، رفع قيمة الدعم المالي المؤقت لمن فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص، وتمديد مدة الاستفادة القصوى خلال خمس سنوات لتصل إلى 12 شهراً، بالإضافة إلى توسيع برنامج «نافس» لكوادر التمريض ليشمل القطاع الطبي والصحي والصيدلاني بتخصصاته ومستوياته كافة، بهدف تطوير كوادر القطاع الطبي والصحي في الدولة.

• «نافس» دعا شركات القطاع الخاص إلى إظهار اهتمامها بعرض الوظائف الشاغرة وبرامج التدريب.



• «نافس» دعا المواطنين للتسجيل في منصته ليتسنّى لهم الاستفادة من الوظائف التي تطرحها الشركات يومياً.