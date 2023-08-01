«نُشارك للإمارات».. الشعار الرسمي لانتخابات «الوطني 2023»

علمت «الإمارات اليوم» أن اللجنة الوطنية للانتخابات أقرّت «نُشارك للإمارات» شعاراً رسمياً لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي (2023)، وبدأت لجان الإمارات ومنصاتها الترويجية في وضع الشعار الجديد على إعلاناتها ومطبوعاتها الرسمية والرايات الإعلانية والإرشادية.

وانتهت اللجنة من صياغة ووضع خطة إعلامية شاملة تستهدف ضمان تحقيق التواصل الفاعل مع أفراد المجتمع، وتوفير المعلومات والإرشادات الخاصة بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، بمختلف مراحلها، للمواطنين داخل الدولة وخارجها، إضافة إلى تنفيذ حملات إعلامية وإعلانية لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية.

وتفصيلاً، تستعد اللجنة الوطنية للانتخابات لإطلاق خطة إعلامية شاملة تستهدف ضمان تحقيق التواصل الفاعل مع أفراد المجتمع، وتوفير المعلومات والإرشادات الخاصة بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، المقررة في أكتوبر المقبل، بمختلف مراحلها، للمواطنين داخل الدولة وخارجها، عبر قنوات الاتصال الرسمية والتقليدية والإلكترونية المؤثرة.

ووفقاً للخطة التي ستتولى تنفيذها اللجنة الإعلامية (إحدى اللجان الفرعية)، بالتعاون مع لجنة إدارة الانتخابات ولجان الإمارات، ستوضع استراتيجية الاتصال للجنة الوطنية للانتخابات وخطة تنفيذها، وكذلك إعلان قائمة بالمتحدثين الرسميين للانتخابات، يُكلَّفون بمهام التواصل مع وسائل الإعلام كافة منذ انطلاق أولى مراحل العملية الانتخابية حتى إعلان أسماء المرشحين الفائزين.

كما تشمل الخطة صياغة وتنفيذ حملة توعية للمواطنين بانتخابات المجلس، بالتنسيق مع أجهزة الإعلام المختلفة، ووضع خطة حملة إعلامية لتحفيز أعضاء الهيئات الانتخابية على المشاركة في العملية الانتخابية، إضافة إلى اقتراح القواعد المنظمة لاستخدام وسائل الإعلام الرسمية في عرض برامج المرشحين في الانتخابات بما يكفل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بينهم، مع تنفيذ أي مهام أخرى تُكلَّف بها اللجنة الإعلامية من اللجنة الوطنية للانتخابات.

واطلع الأعضاء على الشعار المقترح للدورة المقبلة من الانتخابات، واستراتيجية العمل الإعلامي الشاملة لكل ما يتعلق بالحدث، بما يعكس مسيرة تطور البرلمان في الدولة وما حققته من مكتسبات.

وبدأت لجنة إمارة أبوظبي أولى الحملات الإعلامية والترويجية التي تستهدف تعريف المواطنين بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية، بتدشين منصة أو جناح خاص بها في مهرجان ليوا للرطب، تعمل من خلاله على نشر الوعي السياسي بأهمية انتخابات المجلس الوطني الاتحادي ودورها في دعم مسيرة التنمية والتطوير والتحديث المستمرة في دولة الإمارات من خلال المنصة التعريفية والترويجية التي أقامتها اللجنة في إطار خطتها الإعلامية الرامية إلى تحفيز أعضاء الهيئات الانتخابية على المشاركة في الانتخابات.

ورصدت «الإمارات اليوم» خلال زيارة لمحيط ومقر لجنة إمارة أبوظبي في غرفة أبوظبي للتجارة والصناعة، وجناح اللجنة في مهرجان ليوا للرطب، وجود الشعار الرسمي الجديد لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي (2023) يُزيّن جدران الجناح، وهو «نشارك للإمارات» الذي يستهدف حث المواطنين أعضاء الهيئات الانتخابية على مستوى إمارات الدولة على المشاركة الفعّالة والإيجابية في العملية الانتخابية سواء كمرشحين أو ناخبين أو متطوعين، من أجل إعلاء قيم المشاركة الانتخابية.

ويسعى ممثلو لجنة إمارة أبوظبي في المهرجان إلى إطلاع الزوّار المواطنين على آلية البحث عن ورود أسمائهم في قوائم الهيئات الانتخابية، إضافة إلى تقديم شرح حول تفاصيل الجدول الزمني ومواعيد تسجيل المرشحين، وكيفية الانضمام إلى برنامج المشاركة في تنظيم عملية التصويت في مراكز الانتخاب الموزعة على مستوى إمارات الدولة ومناطقها، خلال أيام انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، وتعريف المواطنين بمقار مراكز الانتخاب الموجودة في إمارة أبوظبي والعين والظفرة.

ومن المقرر أن تُصدر اللجنة الإعلامية عدداً من الكتيبات والأدلة الإرشادية والمطويات الترويجية والتوعوية (مطبوعة وإلكترونية) لتعريف المواطنين بمراحل وعناصر العملية الانتخابية، بدءاً من تعريف «عضو الهيئة الانتخابية» بأنه «كل مواطن ورد اسمه في قائمة الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها»، والتأكيد على أن الناخب يعد أهم حلقة من حلقات العملية الانتخابية، لاعتبار أن صوته هو الوسيلة الوحيدة التي تضمن اختيار أصلح العناصر لتمثيل شعب الاتحاد في المجلس الوطني الاتحادي، والقادرين على ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية بكفاءة وفاعلية.

وستتضمن سلسلة الكتيبات عدداً من المعلومات المهمة عن عملية الانتخاب وآليات التصويت، وضرورة أن يحرص الناخب على الإدلاء بصوته، وأن يحث أعضاء الهيئة الانتخابية الآخرين على الإدلاء بأصواتهم، وعلى كل عضو هيئة انتخابية أن يمارس حق الانتخاب بنفسه، وضرورة الوصول إلى المركز الانتخابي ضمن الفترة الزمنية المحددة للتصويت.