«تنمية الموارد البشرية» ينظم يوماً وظيفياً مفتوحاً لـ «طيران الإمارات»

نظّم مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبرنامج «نافس»، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، وكلية دبي للسياحة، يوماً مفتوحاً للتوظيف في مجلس أم سقيم، لمنح المواطنين فرصاً وظيفية، ليكونوا جزءاً من رحلة النجاح الملهمة لمجموعة الإمارات.

وقال رئيس المجلس، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري: «جاء الحدث ضمن سلسلة من الأيام الوظيفية المفتوحة التي انعقدت على مدار العام، ونهدف عبرها لوضع الفرص الوظيفية بين يدي المواطنين في أحيائهم، وإحضار شركات القطاع الخاص لتكون أقرب إليهم وفي محيطهم».

وقالت نائب رئيس الموارد البشرية للتوطين وإدارة تعزيز تجربة الموظفين في مجموعة الإمارات، منال الصوري: «شكل مجلس أم سقيم منصة فعالة وتفاعلية، ساعدتنا على الوصول إلى الشباب الإماراتي في بيئتهم، والانخراط في محادثات هادفة معهم. ونشكر جميع المنظمين على توفير هذه المنصة التعاونية الهادفة».

وأتاح الحدث فرصاً وظيفية مباشرة للمواطنين، والسماح لهم بالتواصل مع ممثلي «طيران الإمارات»، الشركة العالمية الرائدة في مجال الطيران، المعروفة بالتزامها تطوير الكفاءات المواطنة. ويقدم هذا الحدث فرصة للإماراتيين للانطلاق في رحلة نجاح ملهمة مع مجموعة الإمارات، ليسهموا في ازدهارها المستدام ونجاحها المتواصل.