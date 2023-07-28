رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسة بيرو بذكرى استقلال بلادها

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ، برقية تهنئة إلى فخامة دينا بولوارتي رئيسة جمهورية بيرو، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة ، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة دينا بولوارتي رئيسة جمهورية بيرو.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي لويس ألبرتو أوتارولا بينياراندا رئيس وزراء جمهورية بيرو.