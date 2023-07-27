«المعاشات» تنظم «التخطيط الاستباقي» للمقبلين على التقاعد

نظمت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ندوة «التخطيط الاستباقي للمقبلين على التقاعد» بفندق ماريوت الجداف في دبي، حيث استهدفت الندوة المؤمَّن عليهم الذين تتجاوز أعمارهم 45 عاماً، بهدف توعيتهم بأهم الممارسات التي عليهم الإلمام بها من أجل الوصول إلى تقاعد آمن ومخطط له بشكل استباقي مدروس، للحد من الصعوبات أو التحديات التي قد تواجههم في المستقبل بعد التقاعد.

وركزت الندوة على التوعية بثقافة التخطيط الاستباقي وأهمية عملية التخطيط بشكل عام في حياة الموظفين، وأثرها الإيجابي عند الوصول إلى مرحلة التقاعد وما بعدها، مشيرة إلى أن هناك أسباباً للتخطيط الاستباقي لهذه المرحلة، أهمها أن طبيعة الالتزامات والأولويات ومصادر الدخل تتغير مع كل مرحلة عمرية، إضافة إلى اختلاف المسؤوليات والالتزامات من شخص لآخر (مثل نمط المعيشة وامتداد الأسرة وعدد الأبناء)، فضلاً عن أنه مع الوقت تتزايد المسؤوليات، لذلك يفضل البدء في التخطيط من البداية قبل توسع دائرة المسؤوليات والالتزامات.

كما ركزت على الممارسات الإيجابية التي من شأنها أن تعزز من القدرة المالية للمؤمن عليه خصوصاً في مرحلة ما بعد التقاعد في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة من فترة إلى أخرى بشكل مطرد.

ومن أهم هذه الممارسات عملية الادخار، إذ بينت أن الادخار في مفهومه ثقافة مرتبطة بتعزيز السلوكيات المالية لأفراد المجتمع، وله آثاره الإيجابية على الاقتصاد والمجتمع، وهو مفهوم تأميني يسهم في تعزيز قدرة المؤمن عليه في المستقبل لمواجهة أي أعباء قد تترتب على فقدان العمل أو التقاعد.

وناقشت الندوة طرق إعداد وتخطيط الموازنة التي تساعد على تحديد أولويات الصرف الشهرية، وتقدير الفائض الذي يمكن ادخاره بناء على معرفة قيمة النفقات المالية المتوقعة على مدار العام، مشيرة إلى أن تصميم الميزانية يكون بناء على تحديد الدخل المتوقع، وتحديد الالتزامات السنوية، والمواءمة بين الدخل والنفقات مع التفكير في كيفية إدارة عملية الإنفاق والادخار من أجل تحقيق نمط حياة متوازن، لدعم الاستقرار المالي للمؤمن عليه وعائلته خلال العام مع تحقيق فائض مالي يتم ادخاره.

كما تناولت الندوة عملية التعامل مع البنوك والقروض وإدارة البطاقات الائتمانية.

ولفتت إلى أفضل السبل للاستفادة من المزايا التي توفرها مثل هذه البطاقات، وتجنب المخاطر التي تنتج عن سوء إدارتها، وكيفية إدارة عملية القروض، بحيث يحقق المؤمن عليه الاستفادة القصوى مع تجنب المخاطر المحتملة.