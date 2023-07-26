​«الشارقة الرقمية» تطلق مجموعة خدمات رقمية جديدة على منصتها

أعلن «مكتب الشارقة الرقمية» عن ضم 4 خدمات حكومية جديدة إلى مجموعة الخدمات المتاحة للمواطنين والمقيمين والزوار على منصة الشارقة الرقمية التي يمكن الوصول إليها عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، لترفع إجمالي الخدمات المقدمة على المنصة إلى أكثر من 60 خدمة وميزة شاملة لشتّى المجالات الحياتية الأساسية.

وتندرج إضافة الخدمات الجديدة ضمن إطار الأهداف الاستراتيجية لمكتب الشارقة الرقمية الرامية إلى دعم المستقبل الرقمي المستدام لإمارة الشارقة بوصفه الجهة الحكومية المعنية بالإشراف على عملية التحول الرقمي للجهات الحكومية في الإمارة، وذلك عبر توفير منصة موحدة وشاملة تتيح الوصول السهل والآمن إلى الخدمات الحكومية والخاصة، ومنح المستخدمين تجارب سلسلة وفعّالة ترتقي بجودة حياتهم.

وأشار مكتب الشارقة الرقمية إلى أن الخدمات الجديدة من شأنها الإسهام في رفع كفاءة الخدمات الحكومية وجعلها أكثر سلاسة، فضلاً عن تسهيل الإجراءات على المتعاملين واختصار الوقت اللازم للحصول على تلك الخدمات والاستفادة منها في أي وقت ومن أي مكان، وصولاً إلى تلبية شتى احتياجات أفراد المجتمع من الخدمات، وتعزيز أسلوب حياة يواكب العصر في إمارة الشارقة.

وأوضح المكتب أن الإضافات الجديدة تضمنت خدمة "زيارة المتاحف القرآنية" ضمن قطاع الخدمات العامة، والتي توفر للمستخدمين إمكانية حجز مواعيد مجانية مسبقة لزيارة متاحف مجمع القرآن الكريم في الشارقة.

وتهدف هذه الخدمة إلى تعزيز تجربة الزائر من خلال تقديم طريقة ملائمة وفعّالة لزيارة هذا المعلم الثقافي والعلمي المهم. كما تسهم في تمكين الأفراد من الدخول إلى المجمع بكل يسر، ما يضمن زيارة سلسة وفرصة ثمينة لاستكشاف التراث الغني الذي يشتهر به مجمع القرآن الكريم ومجموعته الواسعة من المخطوطات الإسلامية ومعارض التاريخ القرآني والبرامج التعليمية التي يقدمها.

أما الخدمة الثانية، فهي "طلب دعم المزارع الإنتاجية" التي تقدم جميع المتطلبات الأساسية لإنجاح المشروعات الزراعية المحلية، وتمت إضافتها ضمن قطاع الأعمال. الخدمة مقدَّمة من دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، وتتيح للمواطنين من إمارة الشارقة التقديم للحصول على دعم للمزارع الإنتاجية التي يملكونها، حيث يغطي هذا الدعم ثلاث خدمات، تشمل: الحصول على رسوم مخفّضة من هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وتسويق منتجاتهم في منافذ البيع (جمعية الشارقة التعاونية، الشارقة لإدارة الأصول)، إضافة إلى خدمة الإرشاد الزراعي من بلديات الإمارة بهدف تطوير المزارع بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعبر الإضافة الثالثة على خدمة "تبرّع" ضمن قطاع الخدمات العامة، يمكن للمستخدمين، الآن، التبرّع لصالح مشاريع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية التي تشمل دفع الزكاة، والتبرّع العام، والتبرع إلى حالة. وتوفّر خدمة "تبرّع" للأفراد أيضاً إمكانية المساهمة بتبرعاتهم لصالح دائرة الأوقاف بالشارقة وجمعية الشارقة الخيرية المتاحتين ضمن الخدمة.

وبُغية الإسهام في تسهيل عملية تنقُّل ذوي الإعاقة، أضافت الشارقة الرقمية في قطاع المواصلات خدمة "تصريح مواقف ذوي الإعاقة" المقدَّمة من شرطة الشارقة. تتيح الخدمة التقدُّم بطلب الحصول على تصريح لوقوف المركبة في الأماكن المخصصة لأصحاب الهمم ضمن المواقف العامة، وتشمل إصدار تصريح جديد وتجديد التصريح، وذلك عبر خطوات بسيطة وسريعة.

ويحرص مكتب الشارقة الرقمية على تبنّي أحدث التقنيات لتعزيز التجارب اليومية لمجتمع الإمارة، مع إعطاء الأولوية لكفاءة الخدمات وراحة المتعاملين ورضاهم، ما يعزّز في النهاية رحلة المستخدم الشاملة في الوصول إلى الخدمات الأساسية.

وتتضمن منصة الشارقة الرقمية مجموعة متنوعة من الخدمات التي تغطي 7 قطاعات، تشمل: الأعمال، المواصلات، خدمات المرافق، الخدمات الاجتماعية، الخدمات العامة، الأمن، العقارات. ويمكن تحميل التطبيق الخاص بالمنصة على الأجهزة الذكية العاملة بنظامي التشغيل iOS وأندرويد وإنجاز المعاملات عبره بسهولة وأمان.

كما توفر منصة الشارقة الرقمية مجموعة متنوعة من قنوات الدفع؛ لتسهيل الدفع على المستخدمين بأي وسيلة تناسبهم. وتشمل تلك القنوات: "Apple Pay"، "Google Pay"، "Samsung Pay"، بطاقات الخصم المباشر، بطاقات الاعتماد، بوابة "تحصيل" للدفع الإلكتروني.