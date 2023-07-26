سلطان بن محمد القاسمي يعتمد 264 منحة لطلبة الدراسات العليا المواطنين بجامعة الشارقة للعام الأكاديمي 2023-2024

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة 264 منحة دراسية لطلبة الدراسات العليا في جامعة الشارقة من مواطني وأبناء المواطنات في إمارة الشارقة للعام الأكاديمي 2023-2024.

وبلغ عدد طلبة برنامج الماجستير 206 طالباً وطالبة، و58 طالباً وطالبة لبرنامج الدكتوراه والذين استوفوا شروط التقديم للحصول على المنحة الدراسية التي تطرحها جامعة الشارقة في العام الأكاديمي المقبل، وذلك في عدة تخصصات ومساقات علمية بالجامعة.