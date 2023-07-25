حيوانات

يشكو سكان في بعض الضواحي المنتشرة حول المدن انتشار الكلاب السائبة والحمير في الطرق المظلمة، محذرين من خطورتها على السلامة العامة، واحتمال تسببها في وقوع حوادث.

صور

اشتكى قراء تعرضهم للتضليل من متاجر تقوم بالإعلان عن عروض بأسعار مغرية، وتنشر صوراً جاذبة للمعروضات يتضح لاحقاً أنها تختلف إلى حد بعيد عن الواقع، سواء بالنسبة للحجم أو الجودة.

جرذان

يشتكي سكان في العديد من المناطق انتشار الجرذان حول حاويات النفايات الملاصقة للأبراج السكنية، داعين البلديات إلى تكثيف نشاطها لمكافحة هذه الظاهرة التي تنشر الأمراض والأوبئة.

حرّاس

طالب قراء بإلزام حراس البنايات السكنية بعدم السماح للخادمات الهاربات أو المتسولين أو مندوبي المبيعات بالدخول إلى تلك المباني وطرق أبواب الشقق، تحاشياً لأية ممارسات غير قانونية.

رسوم

طالب مستأجرون الملاك والمكاتب العقارية بتخفيض أسعار مواقف السيارات بالبنايات، إذ تبالغ بعض الشركات العقارية في رسوم استخدام هذه المواقف مع أنها من الخدمات الأساسية التي يفترض تقديمها مجاناً أو برسوم منخفضة للسكان.

مواقف

طالب قارئ بتقنين عملية تنظيف السيارات في المواقف الخاصة بمراكز التسوّق، لاسيما بعد ملاحظته تدافع عمال التنظيف نحو السيارات، فضلاً عن إصرارهم على مساعدة المتسوقين في عملية إيقاف مركباتهم.

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