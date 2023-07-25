104 آلاف مشترك لدى «المعاشات والتأمينات الاجتماعية» في نهاية يونيو

أظهرت إحصاءات الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، لشهر يونيو الماضي، ارتفاع عدد المشتركين إلى 104 آلاف و38 مشتركاً، مقارنة بـ87 ألفاً و982 مشتركاً عن الفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفع عدد جهات العمل المسجلة في الهيئة من 7451 جهة في يونيو 2022 إلى 10 آلاف و568 جهة في يونيو الماضي. وأشارت الهيئة إلى أن عدد المتقاعدين بلغ بحسب إحصاءات يونيو الماضي نحو 19 ألفاً و548 متقاعداً مقارنة بـ18 ألفاً و318 متقاعداً في يونيو 2022، فيما بلغ عدد المستحقين 8368 مستحقاً مقارنة بـ8432 مستحقاً عن الفترة نفسها من العام الماضي.