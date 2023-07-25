«عقابية الشارقة» تطلق وثيقة حقوق النزلاء وواجباتهم

أطلقت إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية في القيادة العامة لشرطة الشارقة تزامناً مع احتفالاتها باليوم العالمي للنزلاء، «وثيقة حقوق النزلاء وواجباتهم» كجزء من جهود هذه المبادرة الإنسانية، لتعزيز مبدأ الإنسانية وجودة الحياة للنزلاء.

وتهدف الوثيقة إلى حماية حقوق النزلاء الموجودين في المؤسسات العقابية والإصلاحية، وتم وضعها لضمان معاملة النزلاء بإنسانية وكرامة، وتوفير ضمانات لهم خلال فترة تنفيذهم أحكامهم القضائية وتحقيق العدالة والإجراءات النظامية، والرعاية الصحية الشاملة وتعزيز الاتصال والتعليم والتدريب، بما يعكس ما تنص عليه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومعاملة النزلاء.

وأكد مدير إدارة المؤسسة العميد أحمد عبدالعزيز شهيل، حرص المؤسسة على الاحتفاء باليوم العالمي للنزلاء باعتبارها مؤسسة شرطية تسعى من خلال مبادرتها التي ترتكز على المبادئ الإنسانية والقيم الأخلاقية، إلى بناء مجتمع يحترم حقوق الإنسان من خلال تحسين ظروف النزلاء النفسية والمعنوية، وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع ليصبحوا أفراداً فاعلين يسهمون في بناء العملية التنموية ودعمها.