محمد بن راشد يحوّل دموع أصغر فارسة في العراق إلى فرح

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بمنح وإهداء الطفلة العراقية لانيا فاخر، مجموعة خيول، وذلك بعد موت فرسها، وظهورها في فيديو وهي تبكي عليه، ووجّه سموّه أيضاً بدعمها وإنشاء مركز تدريبي خاص بها.

وكانت الفارسة الصغيرة لانيا، البالغة من العمر ثماني سنوات فقدت فرسها وصديقها الوحيد «جسنو»، وأثارت حالة من التعاطف والتفاعل معها على منصات التواصل الاجتماعي.

وتصنف لانيا، كأصغر فارسة في إقليم كردستان، فهي من مواليد عام 2015، حيث ظهرت وهي تبكي بحرقة شديدة على موت حصانها، الذي أهداها إياه والدها منذ كانت في سن الخامسة.

وقالت الفارسة الصغيرة إن حصانها الوحيد كان مريضاً في الفترة الأخيرة، وإنها حاولت قدر المستطاع مساعدته والدخول لإطعامه ورعايته، على الرغم من أن طبيبه كان يوصيها بعدم الاقتراب منه.

وأضافت أنها، على الرغم من خسارتها لأغلى صديق لديها، فإنها لن تنساه، وهي لاتزال تذهب إلى قبره حاملةً التفاح والسكر، فيما تحلم لانيا بأن يكون لها مكان خاص لتعليم شباب وبنات كردستان الفروسيّة.

لانيا ووالدها: شكراً محمد بن راشد

وجهت الطفلة العراقية، لانيا فاخر، الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على مبادرة سموه بإهدائها مجموعة خيول، والتي لاقت ترحيباً وتقديراً كبيرين في العراق وإقليم كردستان. وقال والد الطفلة في مداخلة تلفزيونية: «أتقدم بالشكر العميق لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على مبادرته الإنسانية، لإرسال هدية هي مجموعة من الخيول لابنتي، والتي لاقت ترحيباً وتقديراً كبيرين في العراق وإقليم كردستان».

وقالت الطفلة: «شكراً لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على هذه المبادرة الإنسانية، والشكر العميق بالمبادرة لتأسيس إسطبل لتعليم الفروسية، والشكر لدولة الإمارات».