حافلات

اشتكى سائقون عدم التزام نظرائهم الذين يقودون حافلات مدرسية، التي تجوب الشوارع حالياً من دون طلبة، قوانين المرور، إذ تنتقل مسرعة من طريق فرعي إلى آخر رئيسٍ دون انتظار أو إعطاء الأولوية.

تأمين

فوجئت مقيمة، من فئة كبار السن، عند طلبها من إحدى شركات التأمين الصحي بدبي عمل تأمين لها، بأن عليها دفع أكثر من 124 ألف درهم سنوياً، علماً أنها لا تشكو أي أمراض مزمنة، الأمر الذي يتعين معه تدخل الجهات المعنية لفرض سقوف سعرية وباقات متوسطة التكلفة لفئة كبار السن.

طريق

أفاد مستخدمون للطريق الدائري عند المدخل المؤدي من الشارقة إلى عجمان، حتى تقاطع شارع الشيخ خليفة، بأن الطريق بات سالكاً أمام حركة السير، بعدما أنجزت المرحلة الأولى من مشروع شارع الاتحاد، علماً أن الطريق كان يشهد ازدحاماً شديداً في السابق.

إكرامية

لاحظ مرتادو أحد المطاعم الكبرى أن إدارته أضافت خاصية «دفع إكرامية» بقيمة 10% من مبلغ الفاتورة، وذلك عند الدفع عبر الضغط على كود رقم الطاولة. وقالوا إن ذلك مضلل، لأن الخاصية مُفعّلة أصلاً، ولا يترك لهم خيار آخر، وإن العميل لا ينتبه لذلك إلا بعد الدفع والاطلاع على تفاصيل الفاتورة النهائية.

خدمات

طالب سكان بضرورة إلزام محال الخدمات، مثل غسيل الملابس، ومحطات غسيل السيارات وغيرها، بوضع لوحة واضحة لأسعار الخدمات المقدمة، نظراً لوجود بعض المزاجية في السعر.

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