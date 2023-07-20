مذكرة تفاهم تعزز تمكين الشباب بمهارات المستقبل

وقّعت وزارة الثقافة والشباب والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية مذكرة تفاهم، لتمكين الشباب بمهارات المستقبل، وتعزيز مساهمتهم الفاعلة في مسيرة دولة الإمارات من خلال توسيع نطاق مبادرة «جاهز»، وتوفير الفرصة للشباب للاستفادة من البرامج والمحتوى التعليمي التفاعلي الذي تتيحه منصة «جاهز». وبموجب المذكرة، ستعمل الهيئة الاتحادية للموارد البشرية على توفير المحتوى التعليمي في مجموعات رئيسة من مهارات المستقبل، هي: مهارات التحول الرقمي، ومهارات 10X تسريع الإنجاز، ومهارات الاقتصاد الجديد، ومهارات البيانات والذكاء الاصطناعي، ومهارات استدامة المستقبل.

وسيتمكن الشباب العاملون في الحكومات المحلية والقطاع الخاص والخريجون والمبتعثون خارج الدولة من الاستفادة من منصة «جاهز» لتطوير قدراتهم وتوسيع آفاقهم المعرفية.

وتضم المنصة الرقمية محفظة مهارات المستقبل، وهي ملف شخصي شامل لكل موظف في حكومة دولة الإمارات، يتم من خلاله وضع شارات إنجاز عند استكمال متطلبات المهارات المستقبلية الموزعة على مجموعات المهارات الأربع الرئيسة، ويرتبط هذا الملف من خلال المنصة بنظام «بياناتي» الخاص بالحكومة الاتحادية، ونظام الأداء المعتمد في حكومة دولة الإمارات.

وقع الاتفاقية، بحضور الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة والشباب، ووزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عهود بنت خلفان الرومي، وكيل وزارة الثقافة والشباب، مبارك الناخي، ومدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالإنابة ليلى عبيد السويدي.

وقال الشيخ سالم بن خالد القاسمي إن «المذكرة تترجم رؤية حكومة الدولة وسعيها الدؤوب لتوفير مختلف أشكال الدعم للشباب ليكون قادراً على ممارسة دوره بشكل فاعل، كما أنها تتماشى مع الأجندة الوطنية للشباب الرامية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز مشاركة الشباب في مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة، وإيجاد جيل قادر على مواصلة العطاء واستكشاف المستقبل متسلحاً بالعلم والمعرفة وأدوات العصر».

وتابع أن منصة «جاهز» تعدّ واحدة من المبادرات الحكومية الرائدة التي أسهمت ولاتزال في الكشف عن المواهب الحكومية ورفدها بمتطلبات سوق العمل.

وأكدت عهود بنت خلفان الرومي أن الاتفاقية تعكس حرص الدولة على تعزيز جاهزية الشباب، وتمكينهم بالمهارات الجديدة المطلوبة لتصميم المستقبل، والاستفادة من فرصه، بما يواكب توجهات دولة الإمارات. وأشارت إلى أن منصة «جاهز» ستعمل على تصميم مسار مهارات مستقبلية للمواهب الشابة من خلال إشراك الشباب للتعرف إلى احتياجاتهم، واستكشاف القطاعات الجديدة والتطورات المتسارعة لإضافة برامج تدريبية ومهارات ترتقي بإمكانات الشباب وقدراتهم لخدمة الإمارات. يذكر أن مبادرة «جاهز» لمستقبل المواهب الحكومية تعد منصة رقمية متكاملة لمهارات المستقبل، تدعم جاهزية الحكومة للمستقبل، وترفع مشاركة كوادرها في تنفيذ رؤى القيادة ببناء نموذج حكومي مستقبلي رائد على مستوى العالم، وتعزيز الأداء والإنتاجية والكفاءة والجاهزية المستقبلية لدولة الإمارات.

■ 5 مجموعات رئيسة من مهارات المستقبل

• مهارات التحول الرقمي.

• مهارات 10X تسريع الإنجاز.

• مهارات الاقتصاد الجديد.

• مهارات البيانات والذكاء الاصطناعي.

• مهارات استدامة المستقبل.