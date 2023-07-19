رئيس الدولة يمنح الرئيس التركي "وسام زايد"

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم فخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة "وسام زايد" الذي يعد أعلى وسام تمنحه دولة الإمارات لقادة الدول وملوكها ورؤسائها.. وذلك تقديراً للجهود التي بذلها فخامته في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين وازدهارها على جميع المستويات.

وأعرب فخامة الرئيس التركي عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة وسعادته واعتزازه بهذا الوسام الذي يحمل اسم شخصية إنسانية عالمية هو المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" الذي يحظى باحترام شعوب العالم ومحبتها لما تركه من إرث قيمي رسخ جسور الصداقة والتعاون والسلام مع مختلف الدول.

من جانبه قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن منح فخامته "وسام زايد" يعد تعبيراً عن شكرنا وتقديرنا لجهوده الاستثنائية التي بذلها في تنمية علاقات الصداقة التاريخية الراسخة والتعاون المشترك بين بلدينا الصديقين وعما نكنه لفخامته من تقدير شخصي ومودة واحترام .. وتمنى سموه لتركيا بقيادته وشعبها دوام التقدم والازدهار والأمن والاستقرار.