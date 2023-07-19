محمد بن زايد: الإمارات وتركيا إلى الأمام لمصلحة شعبيهما

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، الرئيس رجب طيب أردوغان في أبوظبي، بحثاً عن تعزيز العلاقات الثنائية ودفع التعاون الاقتصادي والتنموي بين الإمارات وتركيا.

وقال سموه في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": سررت بلقاء الرئيس رجب طيب أردوغان في أبوظبي.. بحثنا تعزيز العلاقات الثنائية ودفع التعاون الاقتصادي والتنموي بين الإمارات وتركيا إلى الأمام لمصلحة شعبيهما، وأهمية البناء على التطورات الإيجابية في المنطقة لدعم السلام والاستقرار والازدهار لما فيه الخير لشعوبها."