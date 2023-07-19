حاكم الشارقة يوجه بصرف 16 مليون درهم للمتضررين من مشاريع "سوق كلباء"

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة اليوم بصرف 16 مليون درهم تعويضاً لأصحاب الأراضي والأملاك المتأثرة بمشاريع "سوق كلباء" الذي سيتم افتتاحه سبتمبر القادم على أن تُصرف التعويضات من دائرة "التخطيط والمساحة" الأسبوع المقبل.

كما وجه صاحب السمو حاكم الشارقة دائرة التخطيط والمساحة بمراجعة التعويضات في منطقة "البحايص" بكلباء بالاتفاق مع المُلاك على تسليم الأراضي مقابل تعويضات مجزية.