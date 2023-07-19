حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن إحالة نائب مدير جامعة خورفكان لشؤون المجتمع والعلاقات العامة إلى التقاعد

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إحالة نائب مدير جامعة خورفكان لشؤون المجتمع والعلاقات العامة إلى التقاعد.

ونص المرسوم على أن يحال الدكتور عبدالله سليمان عبيد المغني النقبي، نائب مدير جامعة خورفكان لشؤون المجتمع والعلاقات العامة إلى التقاعد وذلك اعتباراً من تاريخه.