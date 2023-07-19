27 خدمة بـ"الذكاء الاصطناعي" لتسريع إجراءات الموارد البشرية لموظفي الحكومة

أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مؤخراً، المرحلة الأولى لـ"تجربة الموظف الرقمية" في الحكومة الاتحادية، والتي تهدف إلى تقديم تجربة رقمية سهلة وسلسة لمسؤولي وموظفي الحكومة الاتحادية عبر نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية "بياناتي"

وأكدت مدير عام الهيئة بالإنابة، ليلى عبيد السويدي، أن المشروع يقدم واجهة رقمية جديدة للموظفين لإتمام إجراءات الموارد البشرية الخاصة بهم ذاتياً وبشكل ذكي، وسيوفر لهم 27 تجربة رقمية استباقية مُصمّمة بشكل شخصي لهم، ومُدعمة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وأشارت إلى أن الواجهة الجديدة ستسهم في تبسيط وتسريع التجارب الرقمية للموظف بواقع 55%، كما سيحظى موظفو الحكومة الاتحادية بتجربة جديدة عند التقديم على الإجازات، موضحةً أن الواجهة الجديدة ستتيح تكاملاً معلوماتياً للموظف من خلال الربط مع نظام الهوية الإماراتية، والأنظمة الصحية في الدولة، وأنظمة المعاشات.

وأكدت أن فريق الهيئة أعاد هندسة نظام الخدمة الذاتية لمسؤولي وموظفي الحكومة الاتحادية، وأن المشروع سيعزز جهود الدولة في مجال التحول الرقمي، وتبني أحدث التقنيات الرقمية والذكية في تقديم الخدمات الحكومية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يرسخ المكانة الرفيعة التي تتبوؤها دولة الإمارات على خريطة العمل الحكومي العالمي، مبينةً أن المشروع يشكل نهجاً استباقياً في تصميم التجارب الرقمية للموظفين بناء على احتياجاتهم وتفضيلاتهم وسلوكياتهم، مع العناية بتجربة المستخدمين، وإشراكهم في اختبارات التجارب وتحسينها.

وقالت السويدي: "إن المنظومة الرقمية الجديدة تعتبر استباقية ومتكاملة وتمثل نقلة نوعية في قطاع الموارد البشرية الحكومية، وتجسد أفضل الممارسات العالمية في إدارة الموارد البشرية، وتتبنى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لمواكبة التوجهات المستقبلية بالتحول لحكومة رقمية مرنة عالية الكفاءة والإنتاجية، وستتيح المنظومة الجديدة رحلة سهلة وسلسة للموظفين عند إتمام إجراءات الموارد البشرية الخاصة بهم".

وأوضحت أن المرحلة الأولى لمشروع تجربة الموظف الرقمية في الحكومة الاتحادية، تشمل عدداً من الوزارات والجهات الاتحادية، حيث عملت على مدار الأشهر الماضية على تطوير نظام "بياناتي"، وإخراجه بحلة جديدة مبتكرة، وذلك بغية إثراء تجربة المستخدمين، وتسهيل رحلة المتعاملين، وذلك عبر تسريع العمليات، وتبسيط، واختصار الإجراءات الإلكترونية المتبعة في الوقت الحالي.

وأفادت مدير عام "الهيئة" بالإنابة أن نظام "بياناتي" بحلته الجديدة سيشكل منظومة رقمية استباقية متكاملة، معززة بتقنيات وخوارزميات الذكاء الاصطناعي، حيث سيسهم في إحداث نقلة نوعية في تجربة الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية، وتطوير أدوات ونماذج الأعمال الحكومية الحالية، ورفع كفاءة أنظمة الموارد البشرية الإلكترونية المعتمدة في الحكومة الاتحادية.

وصرحت أن النظام الجديد يهدف إلى تطوير قنوات وآليات لتقديم واعتماد الطلبات الخاصة بإجراءات الموارد البشرية لكل من الموظف والمدير المباشر في الحكومة الاتحادية، وذلك لتحسين تجربة الموظف الرقمية ورفع نسبة استخدام التطبيقات الإلكترونية، وتقليل العبء المطلوب لدعم وتشغل هذه الأنظمة. ويعد المشروع المرحلة الأولى من المراحل والأهداف المطلوبة لمواكبة التطور التكنولوجي في مجال أنظمة الموارد البشرية.

من جانبه ذكر مدير إدارة نظام معلومات الموارد البشرية في الهيئة، عاصم العوضي، أنه سيتم إطلاق مشروع تجربة الموظف الرقمية في الحكومة الاتحادية على عدة مراحل، بحيث تستهدف في كل مرحلة مجموعة من الوزارات والجهات الاتحادية، وصولاً لتفعيل نظام "بياناتي" الجديد في جميع الوزارات والجهات الاتحادية المفعلة له مع نهاية العام الجاري.

وأشار إلى أن مشروع تجربة الموظف الرقمية في الحكومة الاتحادية يجسد حرص الهيئة على تطوير وتحسين أنظمة الموارد البشرية الإلكترونية في الحكومة الاتحادية، بما يواكب المستجدات، ويحسن تجربة المتعاملين.

ويسهم "بياناتي" في أتمتة جميع إجراءات الموارد البشرية والأجور والرواتب في الوزارات والجهات الاتحادية منذ تعيين الموظف وحتى تقاعده، كما أنه أسس لقاعدة بيانات موحدة للحكومة الاتحادية، تعكس واقعها، وتدعم متخذي القرار وتساعد في عمليات التخطيط.



