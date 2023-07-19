شرطة أبوظبي تحث السائقين على إجراء صيانة دورية للمركبات

دعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي ضمن حملتها التوعوية «صيف بأمان» إلى الالتزام بتدابير السلامة والوقاية الضرورية بالمركبات تفادياً لحوادث الحرائق، خصوصاً خلال فصل الصيف.

وأكد مدير إدارة الأدلة الجنائية العميد خميس راشد الكعبي، أهمية الانتباه إلى الصيانة الدورية وإجراء الوقاية للمركبات خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

وحث على عدم تعريض الأجهزة الكهربائية والمواد القابلة للاشتعال في المركبات لأشعة الشمس المباشرة (الولاعات، العطور، الهواتف، الشواحن النقالة، المدخن الإلكتروني، مواد التعقيم).

وأفاد رئيس قسم الحرائق بإدارة الأدلة الجنائية الرائد عادل نصيب الصقري، بأن معظم حرائق المركبات ناتجة عن إهمال السائقين لإجراءات السلامة والوقاية، مشيراً إلى أن المركبات تضم عناصر قابلة للاشتعال مثل الوقود السائل والزيوت والمكونات الداخلية مثل البلاستيك والمطاط وغيرها.

وأشار إلى أهمية الوقاية من حوادث حرائق المركبات بإجراء الصيانة الدورية بإشراف فني مختص والاحتفاظ بمطفأة حريق وحقيبة إسعافات أولية للضرورة في المركبة بما يعزز الوقاية الضرورية للسائق ومستخدمي المركبة.