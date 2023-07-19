رئيس الدولة يطلع من نبيل عمار على مستجدات الساحة التونسية

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، الليلة الماضية، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في الجمهورية التونسية الشقيقة، نبيل عمار.

ورحب سموه - خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي - بالوزير نبيل عمار، الذي نقل إلى سموه تحيات رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، وتمنياته لسموه دوام الصحة والسعادة، ولدولة الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار، فيما حمله سموه تحياته إلى الرئيس قيس سعيد وتمنياته لتونس وشعبها الشقيق دوام الوفاق والسلم والاستقرار وتحقيق كل ما يتطلع نحو التنمية والازدهار.

وبحث صاحب السمو رئيس الدولة، ووزير الخارجية التونسي، العلاقات الأخوية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي المشترك في مختلف المجالات التي تخدم مصالحهما وتلبي تطلعاتهما نحو المستقبل.

كما أطلع نبيل عمار صاحب السمو رئيس الدولة، خلال اللقاء، على تطورات المسار السياسي والمستجدات على الساحة التونسية.

حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، علي بن حماد الشامسي، ووزير الاستثمار، محمد حسن السويدي.